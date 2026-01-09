Kate Middleton cumple 44 años у comparte un conmovedor mensaje de gratitud y sanación

Este 9 de enero, la princesa Kate Middleton celebra su cumpleaños número 44 y lo hace compartiendo el último video de su serie Madre Naturaleza, acompañado de un emotivo mensaje cargado de significado personal.

Titulado bajo el nombre de “Winter”, este video marca la cuarta y última entrega de la serie de videos que comenzó a publicarse en 2025, y que muestra la importancia de la naturaleza en el proceso de sanación de la princesa de Gales.

Kate Middleton celebra su cumpleaños 44 con el último video de su serie Madre Naturaleza

El conmovedor video, muestra a la princesa Kate paseando por un puente, sumergiendo la mano en un arroyo y luciendo reflexiva mientras está en un campo helado, mientras ofrece una voz en off que reflexiona sobre su propia experiencia personal con la sanación.

“Incluso en la estación más fría y oscura, el invierno tiene la capacidad de traernos quietud, paciencia y consideración silenciosa. Donde el arroyo se ralentiza lo justo para que podamos ver nuestro propio reflejo. Descubrir las partes más profundas de nosotros mismos, junto a los susurros y el pulso de todo ser vivo”, comienza la voz en off de Kate.

“Me sorprendo reflexionando sobre lo profundamente agradecida que estoy”, continúa Kate, que llevaba un abrigo verde y una boina a juego. “Porque los ríos que llevamos dentro fluyen con facilidad. Los miedos se disipan, limpian y purifican. Ven a las paces con nuestras lágrimas y descubre lo que significa estar vivo”.

“Estar en armonía con la naturaleza. Un profesor callado y una voz suave que guía. En memoria, ayudándonos a sanar”, añade la princesa Kate.

En el pie de foto, Kate también ha querido compartir cómo la naturaleza le ha ayudado en su proceso de sanación, y cómo podemos aprender de ella para ser más felices y saludables.

“La serie Madre Naturaleza ha sido un reflejo profundamente personal y creativo sobre cómo la naturaleza me ha ayudado a sanar. Pero también es una historia sobre el poder de la naturaleza y la creatividad en la curación colectiva. Hay tanto que podemos aprender de la madre naturaleza, mientras buscamos construir un mundo más feliz y saludable”.

Lugar donde se filmó el video “Winter” de Kate Middleton de la serie Madre Naturaleza

De acuerdo con la revista People, el video capturó a la princesa Kate durante un paseo matutino por Berkshire, el condado donde vive con el príncipe William y sus tres hijos, y donde también se utilizaron localizaciones como Londres y los Cotswolds, que fue filmado por Will Warr.

La serie “Madre Naturaleza” de Kate se lanzó en mayo de 2025 al inicio de la Semana de Concienciación sobre la Salud Mental. El episodio “Verano” se estrenó en agosto, mientras que el video de “Otoño” se estrenó el 15 de noviembre.

Mientras tanto, “Winter” llega justo un año después de que la princesa de Gales compartiera que se encuentra en remisión del cáncer que le fue diagnosticado en 2024, momento en el que la naturaleza se convirtió en su aliada en su proceso de recuperación.

