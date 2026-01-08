Kate Middleton retoma su agenda tras las vacaciones con el traje ideal para la oficina

Este jueves 8 de enero, la princesa Kate Middleton y el príncipe William, realizaron una visita sorpresa a los trabajadores sanitarios del Hospital Charing Cross de Londres, el primer compromiso real de la pareja en 2026, tras las vacaciones navideñas.

Como ya es costumbre, la princesa de Gales acaparó todas las miradas con su estilismo, apostando por un traje en tonos burdeos que causó sensación y se posiciona como el conjunto que muchas querrían llevar a la oficina.

El traje de Kate Middleton en su primer compromiso real del 2026

Para su visita al hospital, Kate lució un traje en tonos burdeos firmado por Roland Mouret, que ya había estrenado en Boston en 2022, y que ha lucido en varias ocasiones desde entonces.

En otras ocasiones lo ha combinado con tonos claros, pero en esta ocasión decidió llevarlo con una blusa del mismo color de cuello alto, creando un total look muy favorecedor y elegante.

El total look en tonos burdeos, lo rompió con un bolso de Demellier en marrón, que es todo un éxito de ventas y al que recurre frecuentemente. También optó por no llevar el anillo de compromiso, luciendo solo su anillo de boda en lugar de su habitual pila de varios anillos — probablemente por el protocolo del hospital.

El traje de Kate Middleton en su primer compromiso real del 2026 Getty Images

¿Cómo fue la visita de Kate Middleton y el príncipe William al Hospital Charing Cross de Londres?

El Príncipe y la Princesa de Gales son co-patrocinadores de NHS Charities Together y han dedicado tiempo a hablar con los trabajadores sanitarios sobre las presiones a las que se enfrentan durante la temporada invernal.

Conocieron a voluntarios gestionados por la organización benéfica que ayudan a mejorar la atención a los pacientes y a aliviar la presión sobre la fuerza laboral en general.

Tras charlar con el personal, William y Kate participaron en una mesa redonda con CEOs y fideicomisarios de organizaciones benéficas del NHS, clínicos, pacientes y voluntarios, así como responsables políticos y filántropos, para hablar sobre los beneficios de donar al NHS como parte del proceso de sanación, así como el cambio que esto puede impulsar en la sanidad.

