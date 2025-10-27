Kate Middleton deslumbra con la tiara más misteriosa de la corona británica, ¡no vista desde hacía 100 años!

En noviembre de 2023, durante el banquete de estado ofrecido en honor a la visita oficial de los mandatarios de Corea del Sur, Kate Middleton y su historia al presentarse con una de las piezas más emblemáticas de las joyas reales, la tiara Strathmore Rose, una obra maestra que llevaba casi un siglo guardada en la bóveda del Palacio de Buckingham. Su aparición marcó un momento memorable no solo por el impacto visual del tocado, sino también por su profundo simbolismo. Con este gesto, la princesa no solo mostró su gusto refinado por las joyas con historia, sino que rindió tributo a una de las figuras más queridas de la monarquía británica, la Reina Madre, abuela del actual monarca Carlos III.

La histórica tiara con casi 100 años oculta

La tiara Strathmore Rose es una pieza excepcional en el joyero real. Compuesta por cinco delicadas rosas de diamantes sobre una base floral, fue un regalo de bodas que el conde de Strathmore y Kinghorne hizo a su hija, Lady Elizabeth Bowes-Lyon, cuando contrajo matrimonio con el entonces duque de York, el futuro rey Jorge VI, en 1923.

La Reina Madre la lució en diversos retratos oficiales de los años 30, convirtiéndose en una de sus joyas más recordadas; sin embargo, tras esa década, la tiara desapareció de la vida pública, permaneciendo guardada durante más de 90 años. Su reaparición en 2023 coincidió simbólicamente con el centenario de aquel matrimonio real.

Kate Middleton luce la tiara Strathmore Rose. WPA Pool/Getty Images

El homenaje de Kate al legado de la Reina Madre

Expertos en joyería y especialistas de la realeza han coincidido en que el gesto de Kate fue un tributo directo al rey Carlos, quien fuera muy unido emocionalmente a su abuela. Según la analista Lauren Kiehna del portal “The Court Jeweller”, citada por “People”, “Kate siempre ha demostrado admiración por la Reina Madre y usar una de sus joyas más personales es una forma elegante de expresar continuidad dentro de la familia real”.

De acuerdo con “People”, esta interpretación ha sido respaldada por Bethan Holt, directora de moda de “The Daily Telegraph”, quien señaló que “la conexión entre el rey y su abuela se refleja ahora en su nuera, creando un vínculo emocional entre generaciones”. El gesto discreto, pero lleno de significado, consolida el papel de la princesa de Gales como una figura que respeta la tradición sin renunciar a imprimir su propio sello.

Elizabeth Bowes-Lyon, la Reina Madre, luciendo la tiara Strathmore Rose. Keystone-France/Gamma-Keystone via Getty Images

El estilo de Kate entre la tradición y la modernidad

Que Kate Middleton haya elegido esta tiara no es una casualidad; en los últimos años, la princesa de Gales ha demostrado una fascinante habilidad para fusionar historia y actualidad con sus looks. Con la Strathmore Rose revivió el espíritu romántico de los años 30, pero lo adaptó a la estética sobria y moderna que la caracteriza. Combinó la pieza con un vestido blanco de escote estructurado, aportando equilibrio entre el brillo clásico de los diamantes y la elegancia contemporánea. El resultado fue un estilismo impecable que reafirmó su estatus como referente de la moda real al desempolvar esta joya centenaria que no solo revitalizó un símbolo olvidado del patrimonio de la corona, sino que reafirmó su lugar como heredera al legado estilístico de Diana y de la Reina Madre, dos mujeres que marcaron la historia de la realeza británica.

La reaparición de la tiara Strathmore Rose en la cabeza de Kate Middleton no fue solo un simple detalle estético. Presenta la unión entre pasado y presente, un gesto que celebra la memoria de la Reina Madre y refuerza los lazos familiares con el rey Carlos. Con su habitual elegancia y sensibilidad, Kate demuestra una vez más que el verdadero poder de la moda está en la capacidad de perpetuar un legado.