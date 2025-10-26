¿Selena Gomez se sintió traicionada por Nicola Peltz y Brooklyn Beckham? Revelan detalles de su supuesta pelea

Desde el 2022, Selena Gomez habría sido una de las mejores amigas de Nicola Peltz y Brooklyn Beckham, con quienes compartía viajes, vacaciones, cenas familiares y lindas publicaciones en sus cuentas de Instagram.

Sin embargo, todo indica que su amistad ha llegado a su fin, pues medios internacionales han asegurado que Selena se siente profundamente decepcionada de la pareja, y que la amistad podría estar rota de manera definitiva.

Te podría interesar: Nuevas FOTOS de la boda de Selena Gomez y Benny Blanco: los tres vestidos de novia que usó la celeb

Selena Gomez traicionada por Nicola Peltz y Brooklyn Beckham

Se dice que el drama entre los famosos, que también comparten tatuajes a juego de la palabra “Angel”, comenzó cuando Selena compartió en redes sociales la noticia de su compromiso con Benny Blanco.

Nicola y Brooklyn no felicitaron a Selena, y su ahora esposo, Benny Blanco, por su compromiso, un detalle que la cantante no pasó por alto y le causó cierto malestar, pero las cosas se intensificaron cuando la pareja tampoco asistió a la boda.

Selena y Benny llegaron al altar el pasado 27 de septiembre en una ceremonia que se llevó a cabo en uno de los hoteles más exclusivos de California, y Nicola y Brooklyn fueron los grandes ausentes de la celebración, que sí contó con la presencia de Taylor Swift, Ed Sheeran, entre otros.

Selena Gomez se siente traicionada por Nicola Peltz y Brooklyn Beckham Jean Catuffe/Getty Images

Te podría interesar: La crisis familiar de los Beckham: ¿por qué Victoria y David se alejaron de Brooklyn y su esposa Nicola Peltz

¿Es el fin de la amistad entre Selena Gomez y Nicola Peltz y Brooklyn Beckham?

Una fuente cercana a la pareja, declaró para el medio Daily Mail, que “Selena se siente profundamente decepcionada de la actitud de Nicola y Brooklyn. Su ausencia ha sido muy decepcionante”.

Hasta el momento, no se sabe si Nicola y Brooklyn han tenido algún tipo de acercamiento con Selena y Benny para aclarar la situación, o si decidieron felicitarlos por su boda en privado.

Te podría interesar: Brooklyn Beckham rompe el silencio sobre el distanciamiento con su familia: “No me afectan las críticas, tengo a Nicola”

