Entretenimiento

¿Selena Gomez se sintió traicionada por Nicola Peltz y Brooklyn Beckham? Revelan detalles de su supuesta pelea

Nuevos informes aseguran que Selena Gomez estaría decepcionada de Nicola Peltz y Brooklyn Beckham, y que su amistad se encuentra pasando por un momento tenso.

October 26, 2025 • 
Melisa Velázquez
Selena Gomez se siente traicionada por Nicola Peltz y Brooklyn Beckham

Selena Gomez se siente traicionada por Nicola Peltz y Brooklyn Beckham

Getty Images

Desde el 2022, Selena Gomez habría sido una de las mejores amigas de Nicola Peltz y Brooklyn Beckham, con quienes compartía viajes, vacaciones, cenas familiares y lindas publicaciones en sus cuentas de Instagram.

Sin embargo, todo indica que su amistad ha llegado a su fin, pues medios internacionales han asegurado que Selena se siente profundamente decepcionada de la pareja, y que la amistad podría estar rota de manera definitiva.

Selena Gomez traicionada por Nicola Peltz y Brooklyn Beckham

Se dice que el drama entre los famosos, que también comparten tatuajes a juego de la palabra “Angel”, comenzó cuando Selena compartió en redes sociales la noticia de su compromiso con Benny Blanco.

Nicola y Brooklyn no felicitaron a Selena, y su ahora esposo, Benny Blanco, por su compromiso, un detalle que la cantante no pasó por alto y le causó cierto malestar, pero las cosas se intensificaron cuando la pareja tampoco asistió a la boda.

Selena y Benny llegaron al altar el pasado 27 de septiembre en una ceremonia que se llevó a cabo en uno de los hoteles más exclusivos de California, y Nicola y Brooklyn fueron los grandes ausentes de la celebración, que sí contó con la presencia de Taylor Swift, Ed Sheeran, entre otros.

Selena Gomez se siente traicionada por Nicola Peltz y Brooklyn Beckham

Selena Gomez se siente traicionada por Nicola Peltz y Brooklyn Beckham

Jean Catuffe/Getty Images

¿Es el fin de la amistad entre Selena Gomez y Nicola Peltz y Brooklyn Beckham?

Una fuente cercana a la pareja, declaró para el medio Daily Mail, que “Selena se siente profundamente decepcionada de la actitud de Nicola y Brooklyn. Su ausencia ha sido muy decepcionante”.

Hasta el momento, no se sabe si Nicola y Brooklyn han tenido algún tipo de acercamiento con Selena y Benny para aclarar la situación, o si decidieron felicitarlos por su boda en privado.

Selena Gomez Nicola Peltz Brooklyn Beckham
Melisa Velázquez
