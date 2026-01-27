Kate Middleton luce el atuendo ‘working woman’ que querrás llevar a la oficina

Si hay algo que ha definido y caracterizado el estilo de Kate Middleton en los últimos meses es la formalidad. Tal vez tenga que ver con las estaciones y el clima, pero en sus más recientes apariciones la princesa de Gales nos ha sorprendido por la excelencia que ha demostrado al apostar por conjuntos, trajes y propuestas neutras que dejan claro que su guardarropa ha evolucionado una vez más, sin comprometer su sello, elegancia ni personalidad.

En esta ocasión, la princesa dejó claro su lugar como una de las royals más fashionistas durante su visita a Bradford, Yorkshire, apostando por un look ‘working woman’ que ya ha inspirado a más de una para llevar a la oficina.

El look café de Kate Middleton

Para este acto oficial, Kate Middleton apostó por un conjunto en color café, una paleta que últimamente ha lucido con frecuencia, resaltando los pantalones de vestir en color barro que, gracias a su corte de pierna ancha, hicieron que las piernas de la princesa obtuvieran un efecto visual de alargamiento, un factor importante cuando buscamos estilizar nuestra silueta.

Kate combinó su pantalón con una blusa de cuello alto café, un blazer café jaspeado de doble botonadura Holland Cooper y un par de tacones Gianvito Rossi en café oscuro y de gamuza.

Kate Middleton, la reina de los accesorios discretos

Por supuesto que otro gran sello de estilo de la princesa de Gales es su destreza al combinar cada atuendo con los accesorios correctos para lograr looks icónicos y elegantes; esta vez no fue la excepción.

Para la ocasión, la royal apostó por los pendientes Cartier Trinity, piezas que ya se han convertido en sus predilectas y a las que ha recurrido frecuentemente en los últimos meses, así como dos anillos: su icónico anillo de compromiso que en su momento también perteneció a la princesa Diana y uno de mayor tamaño conformado por diamantes y zafiros.

Su melena castaña con reflejos color miel volvió a lucir impecable en largas ondas.

El compromiso de Kate con las infancias

La visita de Kate Middleton a Bradford tuvo como objetivo principal acudir a Family Action, un centro de terapia infantil en el que, a través de terapias creativas, se busca ayudar a niños y familiares a recuperarse de traumas complejos. Allí, la princesa escuchó a los niños y mostró un profundo interés en materia de creatividad, sobre cómo esta puede ser un recurso importante para gestionar emociones.

La princesa también visitó Wakefield Trinity RLFC, donde visitó a la Rugby Football League, y más tarde se unió a Mind Over Mountains para dar un recorrido por Peak District, con la finalidad de promover el movimiento consciente y la salud mental a través de la conexión con la naturaleza.

Con su visita a Bradford, Kate Middleton dejó una vez más clara su gran habilidad para elegir atuendos que no solo resulten icónicos y favorecedores, sino también elegantes e inspiradores. En esta ocasión, su traje café de estilo ‘working woman’ se ha convertido en el look perfecto para llevar a la oficina, pero como este, seguramente seguiremos viendo más propuestas a replicar de la mano de la princesa de Gales.