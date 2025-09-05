Kate Middleton presume joya con misterioso mensaje que le recuerda a George, Charlotte y Louis

El pasado 4 de septiembre, la princesa de Gales de 43 años, regresó a sus deberes reales tras unas maravillosas vacaciones de verano, con una visita a los nuevos jardines del Museo de Historia Natural junto al príncipe William.

Y aunque para muchos el nuevo look rubio de Kate Middleton fue el gran protagonista, algunos notaron un detalle aún más especial, pues representa a los tres hijos de la pareja: George, Charlotte y Louis.

Te podría interesar: Así es el collar de perlas que diseñó Kate Middleton y sigue siendo un éxito de ventas

El collar de Kate Middleton que está inspirado en George, Charlotte y Louis

La Princesa de Gales lució un delicado collar de oro con dijes de las iniciales de sus hijos, con las letras “G”, “C” y “L” visibles, fue diseñado por Daniella Draper y está elaborado con oro amarillo de 9 quilates, y se presume que Kate lo usó por primera vez en 2021.

Kate complementó el collar con otra pieza de joyería que también está inspirada en sus tres hijos, se trata del collar Gold Midnight Moon de la misma marca británica que lleva grabadas las iniciales de George, Charlotte y Louis, con pequeñas estrellas, que la princesa mandó a hacer desde el 2020.

Kate Middleton usa collar inspirado en sus hijos George, Charlotte y Louis Chris Jackson/Getty Images

Kate usó el hermoso collar en honor a sus hijos, un día después de que ellos regresaran a la escuela, el pasado 3 de septiembre en el colegio Lambrook, y es que a pesar de la camisa y la solapa del Blazer que usaba, fue inevitable descubrir el hermoso detalle con el que recordó a sus tres pequeños.

Te podría interesar: ¿Cuánto pagarán de renta Kate Middleton y William? Esta es la exorbitante suma por su nueva casa

Los nuevos cambios de George, Charlotte y Louis en el colegio

El ciclo escolar que han comenzado los hijos de Kate y William es muy especial, pues será el último año en que los tres estarán matriculados en la Escuela Lambrook desde 2022; sin embargo, para el próximo año, el príncipe George dejará de asistir a este colegio para continuar con sus estudios en una nueva escuela.

