¿Cuánto pagarán de renta Kate Middleton y William? Esta es la exorbitante suma por su nueva casa

Kate Middleton y el príncipe William han decidido dejar su residencia en Londres para instalarse en Forest Lodge, un lugar que les ofrece más privacidad y confort para su vida familiar; sin embargo, lo que pocos conocen es que el alquiler de esta exclusiva propiedad tiene un costo bastante alto.

Un especialista en bienes raíces, fue el encargado de revelar la exorbitante suma que Kate y William deberán pagar por su estilo de vida en la exclusiva propiedad.

¿Cuánto pagarán Kate Middleton y William de renta en Forest Lodge?

Durante una entrevista con el periódico Manchester Evening News, el especialista en propiedades y bienes raíces, Russel Quirk, compartió la pequeña fortuna que los príncipes Gales pagarán por Forest Lodge.

La propiedad de 8 habitaciones y extensos jardines que se encuentra ubicada en las inmediaciones de Windsor, tiene un valor de 12 millones de dólares y pertenece a Crown Estate, a quien los príncipes tendrán que pagar la renta.

De acuerdo con Quirk, la renta mensual de la propiedad que forma parte de la realeza desde 1829, tenía un valor mensual de 15 mil libras; sin embargo, debido a la inflación hoy en día estaría costando el doble, por lo que Kate y William estarían pagando alrededor de 30 mil libras al mes.

Forest Lodge, el nuevo hogar de Kate Middleton y el príncipe William Getty Images

“En los últimos 20 años aproximadamente, estas cosas varían de una región a otra, de una ciudad a otra, pero basta con decir que lugares como Windsor se han vuelto cada vez más populares, particularmente entre los inquilinos extranjeros”, dice el experto.

Asimismo, explicó que el incremento en los precios de las rentas está vinculado, en gran medida, al alza de los impuestos registrada en los últimos años.

“Lo que ha sucedido en los últimos años en el gobierno anterior y este es que el régimen de impuestos de timbre en las compras se ha vuelto cada vez más penal y la consecuencia es que ahora mucha gente alquila en lugar de comprar porque no quieren pagar por una propiedad como esa, digamos un millón de libras en impuestos de timbre”.

¿Por qué el príncipe William no quiere vivir en el Palacio de Buckingham?

De acuerdo con especialistas en la realeza, William piensa en Forest Lodge como su hogar de por vida, incluso cuando llegue al trono, no piensa vivir en el Palacio de Buckingham, pues se dice que prefiere los lugares más hogareños y privados.

“Adelaide Cottage solo iba a ser temporal, porque es demasiado pequeña, pero William no quiere vivir en un palacio enorme. Siempre ha dejado muy claro que no quiere vivir así”, aseguran.

