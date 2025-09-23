Suscríbete
Kate Middleton se roba las miradas con un elegante vestido inspirado en una princesa Disney

Si pensabas que el estilo de la princesa de Gales era envidiable, este atuendo te llevará a tu infancia con un parpadeo.

September 22, 2025 
Karen Luna
Desayuno de Kate Middleton

Getty Images

Hay noches en las que la realeza parece sacada de un sueño, y Kate Middleton lo volvió a demostrar. Durante la cena en honor al presidente estadounidense en Londres, apareció con un look que dejó a todos sin aliento. Y es que su vestido tenía ese aire mágico que nos transportó de inmediato a la película de Anastasia, la princesa de Disney que tantas veces nos hizo suspirar. ¿Soy la única que lo pensó? ¡Seguro que no!

La princesa de Gales y su vestido que parecía de cuento

El diseño elegido por Kate era pura fantasía, con un encaje transparente bordado con motivos dorados, que dejaba ver debajo un vestido sin tirantes en tono marfil. El cuello alto y las mangas largas aportaban un aire clásico, casi romántico, mientras que los detalles florales brillaban con cada movimiento. De verdad, parecía que la duquesa caminaba envuelta en un cuento animado hecho realidad.

Más allá del vestido, lo que me encantó fue cómo Kate logra mezclar moda y tradición sin esfuerzo. Llevaba la banda real y los alfileres que representan a Reino Unido, recordándonos que su papel no es solo lucir espectacular, también ser un símbolo en los momentos más solemnes. Es esa combinación de estilo y deber lo que hace que ella brille de una forma distinta.

La tiara que une a Diana, Isabel II y Kate

El broche de oro, o mejor dicho, de diamantes y perlas, fue la tiara que eligió. Una joya con historia: creada en 1914 para la reina Mary, pasó después a la reina Isabel II, luego fue de las favoritas de la princesa Diana y ahora Kate la luce con la misma elegancia. Ya la había llevado este año en la visita del presidente Macron, y verla de nuevo es como revivir una tradición que sigue latiendo en cada aparición.

¿Un guiño a Anastasia?

El parecido con la princesa Anastasia es encantador: los tonos claros, los destellos dorados y esa aura de elegancia que nos recuerda que, aunque esté en una cena de Estado, Kate también puede regalarnos un instante de pura fantasía.

Con este look, Kate Middleton no solo se ganó todas las miradas, también nos recordó por qué es un verdadero ícono. Ella hace que la realeza se sienta cercana, como si la magia de los cuentos estuviera más viva que nunca.

Karen Luna
