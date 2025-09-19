Kate Middleton y el príncipe William protagonizan un momento íntimo en plena cena de Estado (FOTOS)

La realeza británica es experta en mantener la etiqueta en actos oficiales, pero incluso en medio de la formalidad, a veces surgen momentos que muestran el lado más humano de sus integrantes. Así ocurrió durante el banquete de Estado en honor a la visita de Donald Trump y su esposa a Reino Unido, donde Kate Middleton y el príncipe William protagonizaron una muestra de afecto que no pasó desapercibida.

Kate, la protagonista de la noche

La noche de ayer, el castillo de Windsor fue el escenario de una cena de gala a la que asistieron los principales miembros de la familia real británica, así como los Trump.

Una de las grandes protagonistas de la noche, sin duda alguna, fue Kate Middleton, quien deslumbró con su radiante belleza al asistir ataviada en un hermoso vestido oro champán de la diseñadora Phillipa Lepley. Por supuesto, su belleza impactó a más de uno, incluido el presidente de Estados Unidos, quien durante su discurso en la cena no dudó en adular la belleza de la princesa de Gales: “Melania y yo estamos encantados de visitar al príncipe William y ser a Su Alteza Real, la princesa Kate. Tan radiante, tan saludable y tan hermosa”, emitió el mandatario, un comentario que provocó una sonrisa en el rostro de Kate.

Un gesto de amor genuino

A pesar de que los príncipes de Gales suelen ser discretos con las muestras de afecto en público, ha habido ocasiones en las que han dejado ver el amor que se profesan. Anoche tuvimos la oportunidad de ser testigos de una de ellas.

Los príncipes de Gales se toman de la mano. Instagram stories @princeandprincessofwales

Mientras la cuenta oficial de los príncipes compartía un post sobre el atuendo con el que ambos asistirían a la cena, también compartían, pero por medio de sus stories, la tierna imagen que a más de una le robó el corazón.

La foto era un “behind the scenes” del momento exacto en el que la pareja había realizado el retrato que acababan de compartir minutos antes. En ella se puede ver a ambos de pie, uno al lado del otro, dándole la espalda a la cámara mientras se toman de forma romántica de las manos.

¿Kate se inspiró en Melania Trump?

Por supuesto que la imagen revolucionó las redes sociales y le robó un suspiro a más de una, al ver lo enamorados que siguen William y Kate con el paso de los años.

Algunos medios señalaron que la princesa podría haber tomado inspiración de la imagen que había presenciado más temprano. A su llegada al castillo de Windsor, Melania Trump bajó del Marine One con su esposo tomado de la mano, un detalle que no pasó por alto ante Kate, quien, según informan, expresó que “le encantaba la manera en que se tomaban de las manos”; sin embargo, esta no es la primera vez que Kate y William se toman de la mano en eventos oficiales.

La cena de Estado, sin duda alguna, dejó muchos momentos importantes, de los más inesperados y románticos: el instante de complicidad entre Kate Middleton y el príncipe William, quienes mostraron al mundo un lado íntimo y tierno.