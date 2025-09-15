Suscríbete
Realeza

Kate Middleton y Jamie Lowther-Pinkerton protagonizan un cálido reencuentro

Kate Middleton abraza a su querido amigo, y padrino del príncipe George, Jamie Lowther-Pinkerton, durante un breve encuentro en su más reciente acto oficial.

September 15, 2025 • 
Melisa Velázquez
Kate Middleton y Jamie Lowther-Pinkerton en Suffolk

Kate Middleton y Jamie Lowther-Pinkerton

Getty Images

El teniente de Suffolk, Jamie Lowther-Pinkerton, tiene un lugar muy especial en los corazones de Kate Middleton y el príncipe William, pues además de ser padrino del príncipe George, también fue por algún tiempo su secretario privado.

Su vínculo es tan sólido y estrecho, que El hijo de Lowther-Pinkerton, también llamado William, sirvió como uno de los dos pajes en las nupcias de William y Kate en 2011, y recientemente tuvieron un emotivo reencuentro.

Kate Middleton y Jamie Lowther-Pinkerton protagoniza un cálido reencuentro

Jamie, que pocas veces se deja ver en público, se unió a la princesa de Gales en un compromiso real el pasado jueves 11 de septiembre en Sudbury Silk Mills en Suffolk, donde protagonizaron un emotivo reencuentro entre abrazos y sonrisas.

Tras este emotivo encuentro, la princesa y Jamie se centraron en el objetivo de la jornada, resaltar la importancia de la artesanía y la creatividad en la industria textil británica, la princesa de Gales se interesó por el proceso de diseño de los textiles, así como en la preservación de los archivos históricos de la manufactura.

Kate, que también llamó la atención por su traje sastre en honor a su esposo William, conversó animadamente con los empleados y con algunos estudiantes que se acercaron a ella para poder verla.

Kate Middleton y Jamie Lowther-Pinkerton

Kate Middleton y Jamie Lowther-Pinkerton

Samir Hussein/Samir Hussein/WireImage

¿Por qué Kate Middleton y el príncipe William confían en Jamie Lowther-Pinkerton?

Jamie Lowther-Pinkerton fue secretario privado de Kate y William durante casi una década, de 2003 a 2015, los ayudó en su transición como personas públicas para llevar a cabo su trabajo como los príncipes de Gales y los preparó a ellos y al personal de la Casa Real, para darle la bienvenida a George.

Sin embargo, sus raíces en la Familia Real Británica, son más profundas, entre 1984 y 1986, sirvió como escudero de la difunta Reina Madre, quien falleció en 2002.

Además, fue nombrado Teniente de la Real Orden Victoriana en los Honores de Año Nuevo de 2013.

Lowther-Pinkerton también se desempeñó como director de la Fundación Real, así como de la organización benéfica Sentebale del Príncipe Harry, marcada por el escándalo, de la cual el duque renunció a principios de este año.

kate middleton
Melisa Velázquez
