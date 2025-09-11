Kate Middleton presume el traje sastre que define la cintura con elegancia

El último look de Kate Middleton se está robando todas las miradas, la princesa de Gales lució un traje sastre a cuadros que está causando sensación, pues para muchos expertos en la realeza, contiene varios mensajes ocultos a su familia, peros sobre todo, a su esposo, el príncipe William.

A lo largo de la semana, Kate ha asistido a varios eventos en torno a la industria textil en el Reino Unido, y en su último día de trabajo, fue cuando más brillo.

El traje sastre de Kate Middleton con mensaje para el príncipe William

El 11 de septiembre, la princesa de Gales apareció con un traje de pantalón a cuadros gris diseñado por Bella Freud, una marca londinense, que combinó con un top negro y accesorios para su visita a fabricantes textiles británicos en Suffolk y Kent.

El estampado de su elegante traje se interpretó como un homenaje al príncipe William, ya que el cuadro a cuadros se denomina “Príncipe de Gales”, título que recibió su esposo en septiembre de 2022, cuando su padre se convirtió en el el rey Carlos III, y le otorgó el título real de príncipe de Gales.

Entre los accesorios, Kate destacó el collar que está inspirado en sus tres hijos, George, Charlotte y Louis, donde se pueden ver las iniciales de sus nombres.

Kate Middleton viste el traje a cuadro como la princesa Diana

Sin embargo, el estilismo de Kate no solo sería un guiño a su esposo, el príncipe William, también hace referencia a su suegra, la princesa Diana, pues ella lució este mismo estampado a finales de los 80.

Pero a diferencia de Kate, la princesa Diana lució el traje con una falda lápiz a la altura de la rodilla y un blazer cruzado.

Traje sastre a cuadros de la princesa Diana Princess Diana Archive/Getty Images

Sin duda, la princesa de Gales no solo impone tendencia con elegancia y estilo, también sabe llevar a su familia en cada detalle que usa.

