Suscríbete
Realeza

Así usaba Kate Middleton las botas estilo 2000 que estarán de moda este otoño

Así es como la princesa de Gales nos demuestra que siempre ha tenido un estilo perfecto.

September 10, 2025 • 
Karen Luna
kate middleton familia

Así usaba Kate Middleton las botas estilo 2000 que estarán de moda este otoño

Getty Archivo

Hay prendas que, aunque juramos que no volverían, regresan con más estilo que nunca. Y si alguien sabe cómo darle ese aire elegante a las tendencias nostálgicas es Kate Middleton. Esta vez, la princesa nos sorprendió sacando del baúl de los recuerdos un clásico que muchas usamos en la adolescencia; las botas estilo 2000.

También puedes leer:
harry, meghan y reina isabel II.jpg
Realeza
Revelan la verdadera razón por la que Isabel II no estaba de acuerdo con la boda del príncipe Harry y Meghan Markle
July 13, 2025
 · 
Shareni Pastrana
State Visit By The President Of The French Republic - Day One
Realeza
Ni Kate Middleton ni Camilla Parker: ella fue la royal mejor vestida ante Emmanuel Macron, según los expertos
July 11, 2025
 · 
Shareni Pastrana

Sí, esas mismas que combinábamos con jeans ajustados o faldas mini y que eran casi un uniforme dosmilero. Solo que ahora, gracias a Kate, se transforman en la pieza más sofisticada de este otoño.

¿Por qué vuelven las botas de los 2000?

La moda es un ciclo y lo que ayer parecía pasado de moda, hoy se convierte en tesoro. Estas botas regresan porque son versátiles, cómodas y estilizan un montón. Además, tienen esa vibra retro que tanto amamos últimamente, pero actualizadas con materiales más finos y cortes más modernos.

Piensa en ellas como un comodín: van con vestidos, con pantalones y hasta con looks de oficina.

El look de Kate Middleton que todas queremos copiar

Kate eligió un par de botas altas en tono neutro, que combinó con un vestido ligero y un trench. El resultado fue un look elegante, pero nada rígido. Ese estilo effortless que parece sencillo pero que, en realidad, está pensado al detalle.

Lo mejor es que no se ve como un disfraz de los 2000, sino como una versión pulida que se adapta perfecto a este 2025. Es justo ese balance entre lo clásico y lo trendy que convierte a Kate en un referente de estilo.

Kate Middleton Joins Prince William At Eton College For Sporting Occasion

La princesa de Gales con su look de botas altas que regresa este otoño.

Getty Images

El efecto rejuvenecedor de estas botas

No es casualidad que vuelvan justo ahora. Estas botas alargan las piernas, marcan la figura y dan un aire fresco sin importar la edad. Es ese tipo de prenda que te hace sentir más alta y estilizada sin esfuerzo.

Kate Middleton lo sabe y por eso se han convertido en su arma secreta para este otoño.

También puedes leer:
State Visit By The President Of The French Republic - Day One
Realeza
Ni Kate Middleton ni Camilla Parker: ella fue la royal mejor vestida ante Emmanuel Macron, según los expertos
July 11, 2025
 · 
Shareni Pastrana
Federico X.jpg
Realeza
¡No fue Mary de Dinamarca! Ella es la royal con la que Federico X se divirtió en este elegante evento
July 11, 2025
 · 
Shareni Pastrana

El regreso de las botas estilo 2000 es una prueba de que la moda siempre nos sorprende. Lo que alguna vez fue parte de nuestro clóset adolescente, hoy regresa con un aire elegante y moderno. Y si Kate Middleton ya las está usando con tanto estilo, no

kate middleton princesa de Gales
Karen Luna
Karen Luna
Soy una escritora apasionada experta en SEO, disfruto hacer yoga, una copa de vino con buena compañía y las películas románticas.
Relacionado
Rey Carlos III
Realeza
¡No es Camilla! La duquesa de Edimburgo es la felicidad y el orgullo del rey Carlos III
September 10, 2025
 · 
Melisa Velázquez
Nueva demanda de Blake Lively contra Justin Baldoni
Entretenimiento
Blake Lively lanza nueva demanda millonaria contra Justin Baldoni por daños emocionales
September 10, 2025
 · 
Melisa Velázquez
Mary de Dinamarca impone la camisa vaquera para el otoño
Realeza
La reina Mary de Dinamarca apuesta por la camisa vaquera, el comodín de otoño que no puede faltar
September 10, 2025
 · 
Melisa Velázquez
Selena Gomez impacta con vestido mini rojo
Moda
Selena Gomez nos enseña a usar el minivestido rojo con elegancia este otoño 2025
September 10, 2025
 · 
Melisa Velázquez