Así usaba Kate Middleton las botas estilo 2000 que estarán de moda este otoño

Hay prendas que, aunque juramos que no volverían, regresan con más estilo que nunca. Y si alguien sabe cómo darle ese aire elegante a las tendencias nostálgicas es Kate Middleton. Esta vez, la princesa nos sorprendió sacando del baúl de los recuerdos un clásico que muchas usamos en la adolescencia; las botas estilo 2000.

Sí, esas mismas que combinábamos con jeans ajustados o faldas mini y que eran casi un uniforme dosmilero. Solo que ahora, gracias a Kate, se transforman en la pieza más sofisticada de este otoño.

¿Por qué vuelven las botas de los 2000?

La moda es un ciclo y lo que ayer parecía pasado de moda, hoy se convierte en tesoro. Estas botas regresan porque son versátiles, cómodas y estilizan un montón. Además, tienen esa vibra retro que tanto amamos últimamente, pero actualizadas con materiales más finos y cortes más modernos.

Piensa en ellas como un comodín: van con vestidos, con pantalones y hasta con looks de oficina.

El look de Kate Middleton que todas queremos copiar

Kate eligió un par de botas altas en tono neutro, que combinó con un vestido ligero y un trench. El resultado fue un look elegante, pero nada rígido. Ese estilo effortless que parece sencillo pero que, en realidad, está pensado al detalle.

Lo mejor es que no se ve como un disfraz de los 2000, sino como una versión pulida que se adapta perfecto a este 2025. Es justo ese balance entre lo clásico y lo trendy que convierte a Kate en un referente de estilo.

La princesa de Gales con su look de botas altas que regresa este otoño. Getty Images

El efecto rejuvenecedor de estas botas

No es casualidad que vuelvan justo ahora. Estas botas alargan las piernas, marcan la figura y dan un aire fresco sin importar la edad. Es ese tipo de prenda que te hace sentir más alta y estilizada sin esfuerzo.

Kate Middleton lo sabe y por eso se han convertido en su arma secreta para este otoño.

El regreso de las botas estilo 2000 es una prueba de que la moda siempre nos sorprende. Lo que alguna vez fue parte de nuestro clóset adolescente, hoy regresa con un aire elegante y moderno. Y si Kate Middleton ya las está usando con tanto estilo, no

