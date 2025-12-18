¡Dile ‘sí’ a tu cambio de look! Conoce el color ‘melting’, el tinte de pelo que rejuvenece y será tu aliado en 2026

Si llevas tiempo pensando en cambiar el color de tu pelo, especialmente en esta temporada decembrina, pero ideas como los retoques constantes, las raíces marcadas o el daño por decoloración estaban deteniendo tu impulso de salir corriendo al salón de belleza, déjanos presentarte a tu nuevo tinte de pelo favorito: el color ‘melting’.

Esta técnica de coloración ya ha alcanzado a algunas celebridades y se perfila para ser el estilo que domine el 2026 gracias a su acabado natural, pero sobre todo por ser uno de los más favorecedores para rejuvenecer.

¿Qué es el color ‘melting’ y por qué todo mundo habla de él?

El color ‘melting’, también conocido como fusión de color es una técnica de coloración que busca lograr que los tonos utilizados para su realización se integren entre sí de forma suave y natural, es decir, evitando a toda costa las líneas o contrastes evidentes que otras mechas sí pueden dejar cuando el pelo comienza a crecer.

A diferencia de otras técnicas como el balayage o las mechas realizadas con papel aluminio, los colores que lo confirman trabajan al mismo tiempo; el pelo no sufre un proceso de decoloración que deba esperar cierto tiempo de pose, pues el objetivo es que se “derritan” todos al mismo tiempo. Esta coloración logra una transición entre colores muy delicada de raíz a puntas sin que se vea artificial.

¿Por qué el ‘melting’ rejuvenece el rostro?

Una de las grandes ventajas de esta técnica es que ayuda a suavizar los rasgos faciales; esto se debe a que, gracias a que no existen cortes bruscos de color, el rostro obtiene una apariencia luminosa y fresca.

Este color también agrega un brillo natural al pelo y, gracias a los tonos que utiliza, agrega dimensión, profundidad y movimiento a la melena, favoreciendo que el pelo luzca más saludable. El ‘melting’ apuesta por respetar el color natural de nuestro pelo, así que el crecimiento será menos notorio, lo que se traduce en menos visitas al salón al año.

¿Por qué debes recurrir a este cambio?

El color ‘melting’ es perfecto para ti si lo que estás buscando es un cambio visible en tu melena, pero discreto. También si estás buscando mechas que sean una propuesta diferente al balayage, las babylights o las ribbon. También es perfecto si tu objetivo es unificar el tono de tu melena, si es tu primera vez tiñendo tu pelo, si quieres cubrir las canas o si quieres un cambio para este Año Nuevo que sea elegante y de bajo mantenimiento.

La coloración ‘melting’ puede acompañar cualquier textura y tipo de pelo, así que no tengas miedo sobre si se te quedaría bien o no.

El tinte de pelo color ‘melting’ no solo es una tendencia de coloración pasajera, es la alternativa que estabas buscando para un look refinado y elegante, así como tu señal para salir corriendo al salón de belleza a decirle ‘sí’ al cambio de imagen que estabas postergando.