La cápsula del tiempo de la princesa Diana ha sido abierta, ¿qué secretos guardó en estos 30 años?

El próximo 31 de agosto se celebrará el 28° aniversario luctuoso de la princesa Diana, y a casi tres décadas del suceso, ella sigue despertando la fascinación de muchas de nosotras. Ahora un nuevo hallazgo ha vuelto a poner su nombre en boca del mundo: se ha abierto una cápsula del tiempo que “la princesa del pueblo” habría enterrado en 1991, y su contenido ha sorprendido por las joyas de los 90 que se encontraron.

Un cofre lleno de recuerdos

La cápsula, que permaneció sellada durante tres décadas, fue enterrada por la princesa Diana en los cimientos del edificio Variety Club en 1991, cuando la princesa era presidenta del hospital infantil de Londres (nombramiento que recibió en 1989), y acudió a visitarlo.

A pesar de que el objetivo era poder abrir la cápsula muchos años después, la caja de madera que la componía fue descubierta durante un proceso de construcción en la zona. En cuanto se hizo el hallazgo, se le concedió la oportunidad de abrirla a los integrantes del que fuera el Great Ormond Street Hospital.

Diana de Gales visita el Great Ormond Street Hospital en Londres en Marzo de 1991. Princess Diana Archive/Getty Images

De acuerdo con The Times, Jason Dawson, director ejecutivo de Space and Place y principal responsable del centro de cáncer infantil, mencionó que de seguir aquí, la princesa Diana seguiría en contacto con el personal del hospital: “No tengo ninguna duda de que si Diana todavía estuviera con nosotros, todavía estaría conectada con nosotros de alguna manera”, compartió con el medio.

¿Qué objetos albergaba la cápsula del tiempo?

En aquel 1991, dos niños que ganaron un concurso de Blue Peter tuvieron la oportunidad de guardar 10 elementos que representaran la vida de aquel entonces. Al abrirla, descubrieron que los pequeños habían colocado un CD de Kylie Minogue, una calculadora que se encendía con energía solar y hasta un televisor portátil a color de la marca Casio.

Diana visita a los niños del Great Ormond Street Hospital en Londres. Princess Diana Archive/Getty Images

David Watson, que en aquellos años tenía 11 años, y Sylvia Foulkes, quien contaba con 9 años, fueron los afortunados ganadores. Sylvia incluyó algunas monedas británicas de la época, semillas de árboles y un holograma de copo de nieve que ya mostraba signos de deterioro. Los pequeños también incluyeron un pasaporte, papel reciclado y un periódico Times con la fecha que sirviera como recuerdo de la ocasión.

Aunque la princesa Diana no agregó elementos que fueran especiales para ella, sí estuvo presente y ayudó a los pequeños a seleccionar los objetos que se introducirían en la caja.

El hallazgo de esta cápsula del tiempo se convierte en una nueva forma de mantener presente a la princesa Diana, especialmente cuando estamos a unos cuantos días de celebrar su aniversario luctuoso.