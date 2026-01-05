Suscríbete
La Casa Real española lanza advertencia sobre el reciente uso de identidad de la princesa Leonor para estafas

La Fundación Princesa de Asturias alertó sobre la difusión de perfiles falsos que utilizan la imagen de la heredera para solicitar dinero a través de redes.

Enero 05, 2026 • 
Lily Carmona
Princesa Leonor y su parecido con su tatarabuela Luisa de Orleans

Princesa Leonor ha sido víctima de uso inapropiado de su imagen.

Getty Images

A pesar de que tanto la princesa Leonor como su hermana la infanta Sofía, siempre han mantenido un perfil reservado en sus papeles reales. La creciente visibilidad pública de la próxima heredera al trono de España ha comenzado a generar un riesgo asociado al uso indebido de su imagen.
Hace unos días, la Fundación Princesa de Asturias emitió un comunicado oficial para advertir sobre la aparición de perfiles falsos, así como de comunicación fraudulenta, en los que se estaría utilizando la identidad de la princesa para intentar recaudar dinero a través de redes sociales.

¿Qué dijo la Casa Real ante la situación?

La alerta fue difundida directamente desde los canales oficiales de la Fundación Princesa de Asturias, un organismo que está vinculado a la actividad institucional de la futura heredera. En el mensaje se destacó la advertencia sobre la existencia de diversos perfiles falsos y mensajes engañosos donde se estaba suplantando tanto a la fundación como a Leonor. La institución enfatizó que no están gestionando ningún tipo de programa de ayuda económica, sorteos ni ningún otro mecanismo de recaudación dirigido a los ciudadanos.
También aclaró que la princesa no solicita, ofrece ni administra aportaciones económicas bajo ninguna circunstancia, ni de forma indirecta ni a través de intermediarios.

¿Por qué usaron la imagen de la princesa?

Desafortunadamente, este tipo de prácticas no es algo nuevo en el mundo, ni mucho menos para la Casa Real española. En diversas ocasiones, la imagen de la familia real ha sido utilizada con fines fraudulentos, gracias a la popularidad en redes sociales de los miembros, así como al avance de las tecnologías como la inteligencia artificial, con la cual es incluso posible generar la voz de una persona real.

princesa Leonor

princesa Leonor

Getty Images

De acuerdo con diversos medios internacionales, el caso más reciente ocurrió en Valdesoto, localidad reconocida como Pueblo Ejemplar de Asturias el pasado 2025, en donde se detectó un intento de estafa solicitando dinero a vecinos bajo el pretexto de asistir a una comida con los reyes y sus hijas, un evento que en realidad fue gratuito.

Durante 2024 también se reportó el crecimiento de diversos perfiles falsos, principalmente en la plataforma de TikTok, donde se hacían pasar por la princesa Leonor. En aquellas cuentas se prometían supuestas ayudas económicas a través de formularios, utilizando la técnica de mensajes directos y videos manipulados de forma digital para hacer creer a la gente que eran verídicos.

La fundación hace un llamado a informarse en canales oficiales

Ante la situación, la Fundación Princesa de Asturias invitó a la población a evitar caer en estas estafas, reconociendo que la única información verídica relacionada con las actividades de la princesa Leonor, la casa real y los demás miembros de la realeza puede consultarse únicamente a través de los canales oficiales de la monarquía.

En el comunicado también solicitó apoyo para que las personas que detecten o hayan sido afectadas por este tipo de intentos de fraude lo comuniquen directamente a las autoridades correspondientes, o reporten las cuentas con el fin de prevenir que alguien se vea afectado y proteger a posibles víctimas. La institución también destacó su sentir ante los inconvenientes o daños que esta situación podría haber ocasionado tanto a las personas que cayeron en el fraude como a la imagen de la futura heredera.

En una época en la que la tecnología parece estarnos sobrepasando, el mensaje emitido por la Fundación Princesa de Asturias nos deja claro que vivimos en una sociedad en la que el entorno digital podría representar un riesgo no solo para la princesa Leonor u otras figuras reales, sino también para cualquier ciudadano que caiga en estos intentos de fraude.
Por esta razón, es importante verificar la información de lo que vemos o consumimos dentro de las plataformas digitales.

