La cena romántica de Kate Middleton y el príncipe William en 2008 que marcó el inicio de su matrimonio

Antes de llegar al altar y protagonizar una de las bodas más mediáticas de todos los tiempos, Kate Middletony el príncipe William tuvieron una breve separación que terminó con una romántica reconciliación.

William organizó una romántica cena en 2008 para Kate en Highgrove House, y de acuerdo con el mayordomo que estuvo presente, este evento marcó un antes y un después en su relación.

La cena romántica de Kate Middleton y el príncipe William en 2008

Fue Grant Harrold, ex mayordomo del rey Carlos III, quien reveló detalles de aquel histórico momento en su libro autobiográfico, The Royal Butler.

Grant recuerda que Kate y William tuvieron una breve ruptura en el 2007 que duró solo algunos meses, para febrero de 2008 ya estaban juntos de nuevo y celebrando con una cena romántica que había organizado William en Highgrove House.

La pareja celebraba San Valentín y Grant había sido elegido por William para que le ayudara a servir la cena.

“Solo estábamos ellos dos. Fue muy bonito, bastante especial, la verdad”, recuerda Harrold. “Estaban destinados a casarse”.

Los accesorios de la novia son algunos de los detalles que más resaltan en la fotografía de aniversario del príncipe William y Kate Middleton

¿Por qué Kate Middleton y el príncipe William están destinados a estar juntos?

Después de presenciar la química que Kate y William mostraron mientras celebraban San Valentín, el mayordomo estaba convencido que nunca más se separarían, y que estaban destinados al altar.

“Después de que volvieron, estaba convencido de que se casarían”, Dice Grant en una entrevista para People. “No sabíamos cuánto tardaría”. Ese día finalmente llegó, el 29 de abril de 2011.

Y aseguró que no tiene dudas de que estarán juntos por siempre, pues su relación le recuerda a la que alguna vez tuvo la reina Isabel II con su esposo, el príncipe Felipe.

“Me recuerdan a la Reina y al Príncipe Felipe. Su relación era similar. Eran mejores amigos y trabajaban en equipo”. Y agregó: “William y Kate, son una pareja real muy moderna, lo que se puede comprobar con todos los cambios que van a realizar en los próximos años”.

Grant espera que si alguna vez llegan a hacer una película sobre Kate y William, esta escena forme parte del guión, y si se puede, que Brad Pitt lo interprete a él.