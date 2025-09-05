La conexión poco conocida que tenía Giorgio Armani con la princesa Diana

El pasado 4 de septiembre, se dio a conocer la muerte del diseñador italiano, Giorgio Armani a los 91 años, el mundo de la moda quedó de luto y pronto se preparan el funeral y los homenajes al hombre que revolucionó el mundo de la moda con su creatividad y diseños minimalistas.

Sin embargo, muy pocos saben de la conexión especial que mantuvo Armani con la princesa Diana, y del vestido que estuvo a punto de diseñar para ella, antes de que perdiera la vida en un accidente automovilístico, hace ya 28 años.

El vínculo entre Giorgio Armani y la princesa Diana

Armani vistió a innumerables celebridades y miembros de la realeza, y uno de sus legados más discretos, fue su conexión con Diana, durante el último día de su vida.

El 31 de agosto de 1997, Diana fue fotografiada en París con un blazer de Armani, un look que demostraba su estilo refinado y sobrio en los años posteriores a su duivorcio con el príncipe Carlos.

Ese blazer fue una conexión especial entre la princesa y el diseñador italiano, pues lo usó precisamente durante el último día de su vida.

El vestido que Armani diseñó para Diana

Tiempo después de la muerte de Diana, el propio Armani confesó que había estado trabajando en un vestido que ella le pidió para un compromiso que tendría ese otoño, pero el diseño nunca lo llegaría a usar.

En una entrevista para WWD, el diseñador italiano habló sobre el notable cambio del estilo de Diana tras su separación de la realeza:

“Había encontrado un estilo propio, controlando estrictamente cualquier tentación de exagerar las cosas y favoreciendo líneas limpias y modernas que resaltaban su gran rostro y figura de una manera muy actual”.

Y agregó sobre el vestido que le diseñó: “Eso es lo que intentaba enfatizar con el vestido que acabo de hacerle. Cabe destacar que ella misma eligió el diseño, el más sencillo del grupo de bocetos que le envié”.

Diana era famosa por favorecer a los diseñadores británicos, pero muchas veces sintió debilidad por los diseños de firmas italianas como Armani, o las francesas como Versace o Dior.