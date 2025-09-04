Los diseños exclusivos que Giorgio Armani confeccionó para la realeza

Giorgio Armani, uno de los diseñadores más influyentes en la historia de la moda, ha dejado una huella imborrable en el armario de la realeza, con su elegancia minimalista y estilo sofisticado, también logró conquistar la admiración de las mujeres de la realeza.

El rey de la moda italiana confeccionó algunos de los vestidos más emblemáticos de la realeza europea, que han pasado a la historia, incluso antes de su muerte.

Los vestidos que Giorgio Armani diseñó para la realeza

Sus diseños van desde elegantes vestidos de novia, hasta trajes sastres cargados de un estilo minimalista y sofisticado.

Vestido de novia de Charlene de Mónaco

El 2 de julio de 2011, Charlene de Mónaco llegaba al altar junto al príncipe Alberto, y para la gran ocasión, la royal vistió un vestido exclusivo de Armani con escote Bardot cruzada al frente, cuerpo entallado y una gran cola.

Fue confeccionado en tela de seda blanco, ligeramente satinado y con delicadas flores bordadas con cerca de 40 mil cristales de Swarovski.

Vestido de novia de Charlene de Mónaco diseñado por Giorgio Armani Dan Kitwood/Getty Images

Traje blanco de la reina Letizia

El 1 de noviembre de 2023, Doña Letizia y el entonces príncipe Felipe, anunciaban su compromiso frente a la prensa, la futura reina consorte lució un traje sastre en color blanco, diseñado por Armani.

El traje conformado por una chaqueta entallada de hombros estructurados y un pantalón recto, estaba valorado en 1,800 euros.

Para anunciar su compromiso con Felipe, Letizia usó traje sastre de Armani Alain BENAINOUS/Gamma-Rapho via Getty Images

Sin embargo, esta no sería la única prenda de Armani que formaría parte del exclusivo clóset de la reina Letizia, pues siguió usando otros de sus modelos en ocasiones especiales.

Vestido de Rania de Jordania

Para la boda de Victoria de Suecia y Daniel Westiling, la princesa Rania de Jordania lución un vestido de la firma Armani Privé, confeccionado en seda cady en un color morado que no pasó desapercibido.

Rania de Jordania en la boda de Victoria de Suecia y Daniel Westiling. Antony Jones/Julian Parker/Mark /UK Press via Getty Images

Charlene de Mónaco

Su vestido de novia no fue el único diseño de Armani en la colección de Charlene, pues para la boda de Victoria de Suecia y Daniel Westiling, llevó un vestido con escote palabra de honor con cola, en un tono nude muy favorecedor.

Charlene de Mónaco en la boda de Victoria de Suecia y Daniel Westiling. Dominique Charriau/WireImage

Elisabeth de Bélgica

Para el cumpleaños número 18 de Ingrid de Noruega en junio de 2022, la princesa Elisabeth de Bélgica lució un vestido de Armani de su colección de alta costura, en color rosa.

Con su estilo único y minimalista, Giorgio Armani logró vestir a la crema y nata de la realeza europea, con diseños que han pasado a la historia por su belleza y valor histórico, una razón más para ser recordado en el mundo de la moda.

