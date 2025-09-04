¿De qué murió Giorgio Armani? Esto se sabe de su deceso

El mundo de la moda se encuentra de luto, el legendario diseñador italiano, Giorgio Armani falleció a los 91 años de edad el 4 de septiembre en su hogar de Milán, rodeado de sus seres queridos.

Conocido como el rey de la moda italiana, Armani se caracterizó por transformar la industria con su legendaria visión minimalista.

¿De qué murió Giorgio Armani?

A través de un comunicado de prensa, la casa de moda del diseñador, dio a conocer la lamentable noticia de su deceso.

“Con infinito pesar, el grupo Armani anuncia el fallecimiento de su creador, fundador e incansable motor: Giorgio Armani. El señor Armani, como siempre le han llamado con respeto y admiración sus empleados y colaboradores, falleció tranquilamente, rodeado de sus seres queridos. Incansable, trabajó hasta sus últimos días, dedicándose a la empresa, a las colecciones y a los diversos y siempre nuevos proyectos en curso y en desarrollo”, dice el comunicado la casa de moda.

Aunque no se ha revelado la causa oficial de su muerte, algunos medios reportan que poco antes de cumplir los 91 años, Giorgio Armani fue hospitalizado por una afección pulmonar que le impidió asistir al desfile masculino de alta costura en junio, donde presentaría su nueva colección.

Homenaje y despedida a Giorgio Armani

El Grupo Armani también compartió que se instalará una cámara ardiente en el Armani/Teatro de Milán durante los días 6 y 7 de septiembre, para que sus amigos, colaboradores y admiradores, puedan rendir homenaje al diseñador.

Más tarde se llevará a cabo una ceremonia privada, se acuerdo con los deseos del famoso diseñador.

¿Quién fue Giorgio Armani?

Giorgio Armani, mejor conocido en el mundo de la moda como “Rey Giorgio”, nació el 11 de julio de 1934 en Piacenza, Italia, y antes de consolidarse como uno de los mejores diseñadores del mundo, estudió medicina en la Universidad de Milán.

Fue hasta 1957, cuando tuvo que asistir al cumplimiento de su servicio militar, que el genio comenzó a trabajar en los grandes almacenes La Rinascente como diseñador de escaparates.

Entre 1961 y 1970 fue diseñador en Nino Cerruti y, tras abandonar esta firma, decidió abrir su propia casa de moda en 1975 junto a su socio Sergio Galeotti, creando la sociedad Armani, dedicada a moda masculina inicialmente y un año más tarde también a la femenina, coincidiendo con la llegada de su hermana Rosanna a la empresa.

Legado de Giorgio Armani

Armani revolucionó la forma en que vestían los hombres, con trajes de líneas suaves y sin estructura rígida, lo que le permitió redefinir el concepto de elegancia masculina.

Su enfoque minimalista y sofisticado también influyó en la moda femenina, promoviendo una estética andrógina y funcional.

“Diseño para la gente real. No hay ninguna virtud en crear ropa y accesorios que no sean prácticos”, solía decir cuando le pedían que identificara a sus clientes.

Su imperio de moda, valorado en 10 mil millones de dólares, pues el diseñador expandió su compañía participando en el mercado de las fragancias, accesorios, decoración del hogar, hoteles y restaurantes.

