La historia detrás del último vestido de Lady Di que nunca llegó a usar

Pocos días antes de su lamentable muerte, la princesa Diana se encontraba trabajando junto al diseñador de origen marroquí, Jacques Azagury, en un vestido de alta costura que prometía ser toda una revelación en Hollywood, desafortunadamente la princesa de Gales nunca llegó a usarlo.

El diseñador mantuvo el diseño del vestido en el total anonimato tras la muerte de Lady Di, hasta hace unos cuantos años que decidió contar su historia.

Te podría interesar: Cuál es el vestido de la princesa Diana que ha alcanzado la mayor cifra récord en subasta

Historia del último vestido de la princesa Diana que no llegó a usar

Durante una entrevista para Vanity Fair, el diseñador Jacques Azagury habló del impresionante trabajo que hizo para la princesa Diana, pues fue el encargado de diseñar The Famous Five, una colección de vestidos que mostraban a la princesa del pueblo bajo una nueva luz, más libre, decidida y serena.

Hace 28 años, Diana encargó a Jacques un vestido que estaba destinado a convertirse en una leyenda y que estaba bajo el nombre de “Final Goodbye Dress”, pero nunca llegó a usarlo por su muerte.

Cómo era “Final Goodbye Dress”, el último vestido de la princesa Diana

El vestido estaba elaborado en georgette de seda negra, el color predilecto de Diana según Azagury, destacaba por su bordado a mano con cuentas de corneta, un pronunciado escote, una abertura frontal amplia y una cola considerada por Azagury como “increíble” dentro de la tradición de la alta costura.

Diana iba a lucir este vestido en el estreno de una película de Disney, así que buscaba que fuera perfecto para hacer su debut en las alfombras rojas de Hollywood. Lady Di se lo probó en tres ocasiones, la última cita de ajustes ocurrió pocos días antes del accidente que le quitó la vida en agosto de 1997.

Diana nunca regresó a Londres para usar el famoso vestido, y el diseñador asegura que aún se encuentra en su taller, con los alfileres de los ajustes puestos, y sin estar terminado.

El secreto de los vestidos de la princesa Diana

Jacques recuerda que aunque a simple vista, los vestidos pueden verse sencillos, detrás de su confección eran mucho más complejos y elaborados.

“Aunque todos los vestidos que le hice parecían muy sencillos, por dentro tenían una estructura bastante compleja, con ballenas y corpiños, sobre todo en la parte superior, para que todo se mantuviera en su lugar”.

