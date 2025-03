La curiosa cábala que sigue el príncipe William con sus 3 hijos para atraer la buena suerte

Aunque es cierto que el mundo de la realeza se caracteriza por su seriedd y protocolo, cuando de deportes se trata estas estrictas reglas quedan atrás. Tal es el caso del príncipe William y la peculiar cábala que sigue junto a sus tres hijos, los príncipes George, Charlotte y Louis, curante los partidos de su equipo de futbol favorito.

Desde joven, William es un gran aficionado del equipo del Aston Villa. De hecho, a lo largo de los años, su compromiso con el equipo no ha disminuido, incluso durante momentos difíciles como el descenso del club en 2016. Su dedicación es tal que, a pesar de su posición real, participa activamente en foros de aficionados bajo un seudónimo, sumergiéndose en las discusiones y compartiendo la emoción del juego con otros seguidores.

¿Qué cábala siguen el príncipe William y sus hijos cuando juega su equipo de futbol?

Sin embargo, una de las revelaciones más llamativas que hizo el príncipe de Gales en una entrevista a The Sun fue la cábala que practica en casa mientras ve los partidos del Aston Villa. Según la citada publicación, William confesó que cambia de lugar a los príncipes George, Charlotte y Louis en la sala cuando ve que el encuentro no está teniendo un resultado positivo para su equipo.

El príncipe William suele dejarse ver en partidos del equipo de futbol Aston Villa Aston Villa/Aston Villa FC via Getty Images

“Si estoy solo en casa con los niños, probablemente no tome la pinta antes del partido, pero tengo un poco de superstición sobre dónde me siento cuando los veo”, indicó. “Si no nos va muy bien, empiezo a moverme por la casa a toda velocidad y a colocar a los niños en diferentes posiciones con la esperanza de que eso cambie nuestra suerte”, reconoció.

Además, en la misma plática el esposo de Kate Middleton reveló que si bien sus hijos también son aficionados del Aston Villa, no descarta que cuando crezcan puedan cambiar de club. “Tengo la esperanza de que todos encuentren sus propios equipos con el tiempo”, dijo. “No todos tienen que ser hinchas del Villa”. “Intento ser imparcial, pero obviamente ven mi pasión y ven los partidos conmigo. Intento compartir un poco de cariño”, enfatizó.

Por otro lado, este tipo de prácticas no solo sirven como entretenimiento, sino que también inculcan valores de unidad, perseverancia y trabajo en equipo en los jóvenes príncipes. Al compartir estas experiencias, William no solo transmite su amor por el fútbol, sino también lecciones sobre la importancia de la lealtad y el apoyo mutuo, valores esenciales tanto en el deporte como en la vida misma.