La dura confesión que hizo la princesa Leonor a Felipe VI y Letizia sobre cómo se siente en su viaje en Elcano

La princesa Leonor ha vivido una experiencia única a bordo del buque escuela Juan Sebastián de Elcano, pero su reciente conversación con sus padres, Felipe VI y Letizia Ortiz, ha revelado que no todo ha sido tan fácil como parece.

Tras su más reciente escala en Salvador de Bahía, Brasil, la heredera al trono mantuvo contacto con los reyes de España y no dudó en compartir sus sensaciones más sinceras sobre esta travesía en altamar.

¿Qué dijo la princesa Leonor sobre su travesía en el buque Elcano?

Según lo informado por Monarquía Confidencial, a partir de supuestas fuentes cercanas a la Zarzuela, Felipe y Letizia estaban especialmente interesados en saber cómo había llevado Leonor estas primeras semanas en el mar. “¿Cómo fue la travesía, muchos mareos?”, preguntó el monarca con evidente curiosidad.

La princesa Leonor habría contado a sus padres cómo fueron sus primeras semanas en altamar Casa de S.M. el Rey

En tanto que la respuesta de la princesa de Asturias fue medida pero dejó entrever que la adaptación no ha sido del todo sencilla: “No ha estado mal. La travesía no se me ha hecho muy pesada”, según explican las fuentes que dijo Leonor a sus padres sobre este viaje.

Pese a esta respuesta, la reina Letizia no ocultó su preocupación por el bienestar de su hija. Según las mismas fuentes, la consorte ha seguido de cerca el estado de salud de la princesa Leonor, consciente de los desafíos físicos que conlleva la vida a bordo en el buque.

El ‘mal de tierra’ y otros retos físicos de la princesa Leonor en altamar

Pero ello no es el único desafío al que se ha enfrentado la princesa Leonor en el buque escuela Juan Sebastián de Elcano. De hecho, también ha sufrido del famoso ‘mal de tierra’. Un trastorno, que provoca vértigo y sensación de inestabilidad tras un período prolongado en el mar.

A su llegada a Brasil, la princesa Leonor tenía moretones en su brazo Casa de S.M. El Rey

Eso sin contar los moretones que tenía la joven royal en su brazo derecho el día que llegó a Brasil. Sin embargo, el programa Fiesta reveló que los hematomas en el brazo de la princesa de Asturias se debieron a un percance a bordo. Según contó Alejandro Entrambasaguas en la emisión televisiva, Leonor se resbaló en cubierta por el movimiento de la embarcación, dándose un golpe con una de las barandillas del barco.

Así fue la parada de la princesa Leonor en Brasil

Por otro lado, Leonor de Borbón llegó a Salvador de Bahía el pasado 14 de febrero, en donde fue recibida al son de la batucada por un grupo de mujeres percusionistas y la embajadora de España en Brasil, Mar Fernández-Palacios. Mientras que el próximo 19 de febrero la joven royal y el buque Elcano partirán hacia su próximo destino: Chile.

La princesa Leonor fue recibida por la embajadora de España en Brasil Casa de S.M. El Rey

Se tiene previsto que el barco realice escalas en las ciudades chilenas de Punta Arenas y Valparaíso. Mientras que en los próximos meses recorrerá Perú, Panamá, Colombia y República Dominicana antes de finalizar su periplo en Nueva York en junio.