La dura decisión de Kate Middleton contra Meghan Markle: “No quiere que vuelva a la realeza”

A principios del mes de septiembre, el príncipe Harry viajó al Reino Unido para cumplir con una serie de compromisos, donde también tuvo la oportunidad de conversar con su padre, el rey Carlos III, en una reunión privada en el Palacio de Buckingham.

Se dice que durante su conversación, se planteó la posibilidad de que el duque de Sussex sea recibido de nuevo por la familia real, un rumor que no deja de circular en Buckingham y que supuestamente incomoda al príncipe William y a su esposa Kate Middleton.

Kate Middleton se niega a que Meghan Markle vuelva a la realeza

Una fuente del palacio ha revelado para el medio Radar Online, que mientras el príncipe William se niega a una reconciliación con su hermano, el príncipe Harry, Kate Middleton estaría dispuesta a recibir de nuevo a su cuñado en Buckingham, pero no a Meghan Markle.

“William está decidido a bloquear, o al menos obstaculizar severamente, el traslado de Harry a Windsor. Ahora es el heredero, quien lleva la institución. Desde su perspectiva, readmitir a Harry en cualquier cargo oficial o semioficial corre el riesgo de generar confusión y una nueva controversia. Se siente quemado y no quiere reabrir viejas heridas”, reveló el informante.

La fuente asegura que Kate se muestra comprensiva con los deseos de Harry de hacer las paces con William; sin embargo, no piensa forzar un encuentro entre ellos y está decidida a apoyar a su esposo en lo que decida.

“Kate se muestra discretamente comprensiva, pero cuida de no contrariar a su marido, entiende el deseo de Harry de reconectar con sus raíces, pero es igualmente consciente de que apoyarlo demasiado abiertamente podría ponerla en conflicto con William.

Le encantaría que hubiera paz entre los hermanos, pero también sabe que tiene que llegar según el plan de William. Su instinto le dice que mantenga la puerta entreabierta sin forzarla; no presionará, pero es la única persona en la que ambos hombres aún confían”.

Sin embargo, cuando se trata de Meghan Markle, la princesa de Gales muestra una posición diferente, pues se niega a que la duquesa de Sussex vuelva a la familia real, después de haber renunciado a sus deberes para mudarse a Estados Unidos.

“Kate no está dispuesta a dejar atrás el pasado: no quiere que Meghan vuelva a la realeza”.

¿Por qué el príncipe William está enojado con su hermano, el príncipe Harry?

De acuerdo con fuentes cercanas al palacio, el príncipe William no perdona que su hermano haya hablado mal de la monarquía tras su mudanza a Estados Unidos, tanto sus declaraciones en la serie de Netflix como las hechas en su libro ‘Spare’, las considera como traición a la familia.

Por otra parte, tampoco perdona las supuestas ofensas que Meghan había cometido contra su esposa Kate, por lo que ve la reconciliación como algo muy lejano, pero podría ceder con Harry por su padre.

