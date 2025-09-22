Suscríbete
Realeza

La infanta Sofía apuesta por el escote Bardot, la apuesta para estilizar la figura de forma elegante

La hija menor de los reyes de España sorprendió con un look juvenil y sofisticado que confirma por qué este escote sigue siendo un clásico atemporal.

September 22, 2025 • 
Lily Carmona
La infanta Sofía apuesta por el escote Bardot, la apuesta para estilizar la figura de forma elegante.png

La infanta Sofía apuesta por el escote Bardot.

Getty Images

La infanta Sofía ha vuelto a acaparar miradas con su estilo fresco y moderno; de forma oficial, la hija de Felipe VI y Letizia Ortiz ha comenzado de manera oficial su etapa universitaria. Hace unos días su nuevo capítulo en Lisboa dio inicio con su llegada al prestigioso Forward College.

El pasado 8 de septiembre, Sofía comenzó la “semana de inducción”, donde pudimos verla interactuar con sus futuros compañeros de diferentes partes del mundo. Tan solo unos días después, la Casa Real, a través de su cuenta oficial de Instagram, compartió fotografías de la joven royal donde destacó su gran estilo y sentido de la moda, heredado por su madre, la reina Letizia.

Así, en las postales que habría compartido la Casa, se podía apreciar a Sofía intercambiando momentos con compañeros y luciendo, de entre otros atuendos, uno con una blusa blanca con escote Bardot.

Lejos de ser un simple detalle en una prenda, este escote tiene un gran poder: alargar el cuello, realzar la clavícula y estilizar la figura sin perder la elegancia. Además, aporta un aire romántico y sofisticado que lo convierte en el aliado perfecto para cualquier ocasión especial o casual.

¿Cuál es el escote Bardot?

El escote Bardot debe su nombre a la icónica francesa Brigitte Bardot, quien lo popularizó en los años 60. Se caracteriza por dejar los hombros al descubierto y resaltar la zona superior del torso de manera delicada y femenina.

Lo mejor es que se adapta a distintos tipos de prenda: vestidos de gala, blusas ligeras o tops juveniles como en el caso de la infanta Sofía, convirtiéndose en un recurso muy versátil tanto para looks formales como para casuales.

¿Por qué estiliza la figura?

Este tipo de escote es el mejor aliado para ayudarnos a estilizar la figura porque alarga visualmente el cuello y el torso. También crea la sensación de equilibrio en la silueta, especialmente en mujeres con caderas más marcadas, ya que el protagonismo de este escote y las prendas que lo llevan sucede en la parte superior del cuerpo.

Infanta sofía escuela.jpeg

La infanta Sofía apuesta por el escote Bardot en sus primeros días en Lisboa.

Instagram @casarealdeespana retomado de la cuenta oficial de @casareal.es

También ayuda a resaltar la clavícula, una de las zonas más elegantes del cuerpo, sin dejar de lado que es capaz de aportar frescura y feminidad sin necesidad de una prenda muy cargada.

Apostar por él al estilo de Sofía

La infanta Sofía demuestra que este escote puede ser un gran aliado, lograr un estilo juvenil, natural y elegante, por lo que es una prenda que sí o sí debemos tener en cuenta como básico de guardarropa. La infanta Sofía probablemente apostó por él en compañía de unos jeans de azul claro para un atuendo relajado; sin embargo, esta prenda es tan versátil que incluso podría acompañar faldas largas, pantalones de vestir o shorts.

Algunas opciones para resaltarlo más son eligiendo prendas con telas fluidas con las que se refuerce la sensación de frescura y movimiento, accesorios discretos como gargantillas finas o aretes pequeños y, por supuesto, peinados recogidos o semirecogidos (aunque Sofía apostó por él en un look con pelo suelto).

Con este look, la infanta Sofía confirma que el escote Bardot sigue siendo un recurso atemporal para estilizar la figura de forma elegante. Ya sea que optes por él en eventos formales u ocasiones más relajadas, este detalle en tus blusas transformará cualquier look, elevándolo a un atuendo elegante, femenino y sofisticado.

Lily Carmona
