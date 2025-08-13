La polémica razón por la que se canceló el torneo de golf en honor a la fallecida princesa Birgitta de Suecia

El pasado 4 de diciembre de 2024, falleció a los 87 años la princesa Birgitta de Suecia, una mujer que rompió con todos los estereotipos de la realeza, al dedicarse al modelaje y al mundo del fitness.

Su muerte en Mallorca, sigue causando polémica en la actualidad, luego de que un evento deportivo organizado en su honor, ha sido cancelado de forma inesperada y sin explicación, ¿qué fue lo que pasó?

Revelan la razón por la que se canceló el torneo de golf en honor a Birgitta de Suecia

Todo comenzó cuando un medio de comunicación sueco publicó que el campo de golf Santa Ponsa, donde Birgitta había practicado golf durante casi 30 años, había cancelado de forma inesperada un torneo en honor a la princesa sueca.

“La princesa Birigitta celebraba cada año una competición allí y este año se celebraba en su memoria, pero el dueño de Santa Ponsa ha dicho que no”, dice la noticia publicada por Expressen. “Simplemente, lo canceló”.

Sin embargo, Luis Nogorra, gerente del club que se ubica en Calviá, asegura que esta noticia los ha tomado por sorpresa, asegurando que el torneo no se pudo llevar a cabo por falta de participación de los miembros.

“Para nosotros no hay polémica, Birgitta era una mujer muy querida y apreciada por el club, pero las inscripciones no llegaron”.

Birgitta de Suecia jugando golf Gianni Ferrari/Cover/Getty Images

Por otra parte, se dice que la polémica fue iniciada por algunos amigos de la princesa Birgitta, que esperaban honrarla en el club que tanto le gustaba a ella, pero al no ser posible, buscarán una nueva locación para continuar con este evento en su honor.

“Ya teníamos varias horas de salida reservadas y podríamos haber jugado de todas formas, pero sentimos que no éramos bienvenidos. Es muy triste que no pueda ser en Santa Ponsa, eso lo pensamos todos. Es un memorial para Birgitta, y sabemos que a ella le habría gustado que siguiéramos adelante”.

Mientras tanto, el gerente del club Santa Ponsa, asegura que se llevará a cabo una cena en honor a la princesa, y no descarta la posibilidad de hacer un tierno en su honor, siempre y cuando sus hijos estén de acuerdo y los participantes a la convocatoria sea suficiente.

