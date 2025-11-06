La princesa Anisha Rosnah de Brunei celebra su cumpleaños 31 con vestido de Victoria Beckham y causa sensación

La princesa Anisha Rosnah proviene de una poderosa familia de Brunéi, que se convirtió en princesa al casarse con Abdul Mateen, décimo hijo del sultán Hassanal Bolkiah Muiz’zaddin Wad’daulah, y que está causando sensación por su cumpleaños número 31.

Y es que en la foto que usó su esposo Mateen para felicitarla, la princesa Anisha Rosnah de Brunéi lleva puesto un vestido idéntico al que llevó Victoria Beckham el día que su esposo, David Beckham, fue nombrado caballero por el rey Carlos III, pero en color rosa.

Te podría interesar: Quién es Anisha Rosnah, la futura esposa del príncipe Abdul Mateen

La princesa Anisha Rosnah de Brunei celebra su cumpleaños 31 con vestido de Victoria Beckham

Este 6 de noviembre, la príncesa Anisha está celebrando cumpleaños número 31, y para celebrar, su esposo Mateen ha compartido en su perfil de Instagram una foto de ambos con la leyenda: “Feliz cumpleaños, Nishiboo”, revelando el cariñoso apodo que tiene para ella.

En la foto, la princesa luce espectacular con el vestido de satén rosa empolvado de la firma de Victoria Beckham, con cintura fruncida y mangas cortas vaporosas y largo midi, con la espalda descubierta en un escote V.

La princesa complementó el look con un bolso ‘Himalaya Top’ de Dior, confeccionado en un suave tejido rosa con estampado de cocodrilo.

“El look de cumpleaños de la princesa Anisha es el ejemplo perfecto de cómo la sencillez refinada puede resultar lujosa sin esfuerzo”, afirma Constance Richardson , estilista de moda.

Sin embargo, uno de los detalles que más ha llamado la atención, es que es el mismo modelo que llevó Victoria Beckham cuando su esposo, David Beckham, fue nombrado caballero por el rey Carlos III, pero en color azul marino.

Historia de amor de la princesa Anisha de Buréi y Abdul Mateen

Fue en enero de 2024 cuando Anisha y Mateen celebraron su boda con una fiesta que duró 10 días, convirtiéndose en una de las más costosas, lujosas y extravagantes, y para su primer aniversario, realizó un romántico viaje por Italia.

Han hecho de Londres su residencia oficial, y a través de las redes sociales comparten detalles o momentos de su lujosa vida, y el pasado mes de octubre, compartieron la noticia del embarazo de su primer bebé.

