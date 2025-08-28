La princesa de Dubái, Sheikha Mahra, anuncia su compromiso con el rapero French Montana

La ola de compromisos no se detiene en Hollywood, Taylor Swift y Travis Kelce anunciaron su compromiso esta semana, pero viene después de la propuesta de Cristiano Ronaldo a Georgina Rodríguez, ahora es el rapero French Montana quien ha anunciado su compromiso con la jequesa Sheikha Mahra de Dubái.

A pesar de que la noticia es nueva, el rapero ha declarado que la propuesta de matrimonio se hizo el pasado mes de junio, tras la Fashion Week en París.

Te podría interesar: ¡No es el de Taylor Swift! Los 5 anillos de compromiso más costosos y lujosos de la historia

Sheikha Mahra y French Montana anuncian su compromiso

A través de una entrevista para el medio TMZ, el representante de Karim Kharbouch, mejor conocido como French Montana, reveló este 27 de agosto el compromiso del rapero con la princesa de Dubái, Sheikha Mahra Mohammed Rashed Al Maktoum.

French, de 40 años, le hizo la propuesta de matrimonio a Sheikha Mahra, de 31 años, durante la Semana de la Moda de París en junio, poco después de caminar por la pasarela por primera vez para el desfile 3.Paradis Ready to Wear Primavera/Verano 2026.

Historia de amor de Sheikha Mahra y French Montana

La pareja se relacionó por primera vez en octubre de 2024, cuando la hija del gobernante de Dubái, el jeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum, compartió varias fotos de ella guiando al presentador de “Stay Schemin” por la ciudad de los Emiratos Árabes Unidos.

Sin embargo, la pareja no hizo público su romance hasta este verano, cuando aparecieron de la mano en varios eventos de la Fashion Week de París.

¿Quién es Sheikha Mahra, la futura esposa de French Montana?

Mahra de Dubái nació el 24 de febrero de 1994, es hija del controvertido emir de Dubái, Mohammed bin Rashid Al Maktoum y de la griega Zoe Grigorakos, una de sus seis esposas.

El padre de Mahra es el actual Ministro de Defensa, primer ministro y Vicepresidente de los Emiratos Árabes Unidos. De igual forma es el mandatario del emirato de Dubái.

Sheikha Mahra estuvo casada con Sheik Mana bin Mohammed bin Rashid bin Mana Al Maktoum, con quien comparte una bebé de 15 meses de edad, pero el pasado mes de julio de 2024, la princesa anunció su divorcio a través de Instagram.

“Querido esposo, como estás ocupado con otras compañeras, por la presente declaro nuestro divorcio. Me divorcio de ti, me divorcio de ti, me divorcio de ti”.

Un mes después, Mahra dejó claro que su matrimonio estaba roto al publicar una foto junto a su bebé, con el siguiente mensaje: “solo nosotras dos”.

Hasta el momento, se dice que tanto la familia de la princesa y la familia del rapero, están felices con la noticia del compromiso, y esperan que muy pronto se realice la boda.

