La princesa Eugenia develó qué es lo que más une a su hijo August con su primo, el príncipe George

En general, la vida de la princesa Eugenia, hija menor del príncipe Andrés y Sarah Ferguson, transcurre con toda discreción, y pocos son los detalles y fotografías que trascienden de su descendencia, la cual ha criado junto con su marido, el empresario Jack Brooksbank. Sin embargo, se sabe que el matrimonio comparte la crianza de los dos hijos que tienen en común: August y Ernest, de tres y un año, respectivamente.

Los hijos de la princesa Eugenia resultan primos de los hijos del príncipe William, los famosos George, Charlotte y Louis; y, aunque, entre ellos existe una diferencia de edad notable, no existe causa que impida que entre ellos compartan ciertas aficiones.

La princesa Eugenia comparte algunos de los momentos más entrañables con sus hijos en redes sociales. @princesseugenie

De hecho, uno de esos gustos compartidos entre el heredero al trono y August acaba de ser revelado por Eugenia en su más reciente visita a Blue: Art for the Ocean, una exposición destinada a recaudar fondos para la Blue Marine Foundation. Ahí no dudo en romper un poco la barrera de la privacidad y dar una entrada más profunda hacia el perfil de su primogénito.

¿Cuál es la afición que comparten el príncipe George y August, el hijo mayor de la princesa Eugenia?

La princesa Eugenia aprovechó el propósito de la fundación Blue Marine para expresar el gusto que su hijo mayor siente por el océano. De acuerdo al reporte de la revista Tatler, la royal mencionó que debido al gusto que su primogénito siente por las aguas marítimas, suele dividir su tiempo entre el Reino Unido y Portugal, donde las mareas son más agitadas, lo que le permite a toda su familia pasar “todo el tiempo que pueden disfrutando de la vida en la playa”.

“Les encanta nadar”, dijo Eugenie a la revista Hello! sobre August, apodado “Augie” en la familia, y el pequeño Ernest. “El mar en Portugal es un poco más agitado, así que nos metemos en él, pero Augie es un pez. Le encanta, literalmente, y tenemos ballenas y delfines por todas las paredes”, agregó la princesa.

La princesa Eugenia reveló el gusto que sus hijos sienten por el mar. @princesseugenie

Bajo la misma línea, la princesa reafirmó el gusto que su vástago mayor siente por el mar, afirmando que juntos suelen leer un libro llamado “The World’s Wildest Waters”. Ella explicó: “Lo veo todas las mañanas cuando Augie está desayunando, y dice: ‘¡Mamá!’ y luego lo repasamos. Los niños tienen que encontrar las criaturas en las imágenes y en la página siguiente se encuentran todos los datos sobre la sepia, el tiburón blanco o la foca. Y a Augie le encanta”.

De esta manera, los comentarios citados empatan con las declaraciones recientemente dadas por el príncipe William durante la reapertura de la piscina comunitaria Birtley la semana pasada, donde aseguró que su hijo mayor, el príncipe George, de 11 años, es todo un explorador submarino. “A George le encanta bucear”, reveló el príncipe de Gales ante las nadadoras olímpicas presentes en la reunión. “Tenía diez años, lo sumergimos pensando que se volvería loco, pero le encantó. Simplemente le presentó el mundo del agua”, continuó el heredero, dejando ver que entre el segundo en la línea de sucesión y su primo August existe una actividad que seguramente compartirán en el futuro.