Este mes, en Vanidades, la portada tiene un rostro que todos conocemos, pero que hoy brilla con una fuerza especial; la princesa Leonor. A punto de cumplir 20 años, la heredera al trono de España vive quizá uno de los momentos más intensos de su vida.

No es fácil crecer bajo la lupa pública y Leonor ha logrado sobrellevar la presión mediática, las polémicas que acompañan a la realeza y, por supuesto, los rumores que encienden las conversaciones en España y todo el mundo. La princesa ha destacado por su madurez que sorprende, además de su estilo que ya comienza a conquistarnos a todos.

En esta edición, miramos de cerca cómo se prepara para un futuro lleno de retos, de decisiones que marcarán historia y de un poder femenino que la distingue en cada paso. Leonor no es solo la princesa de las portadas, es la joven que empieza a escribir su propia historia.

La princesa Leonor casi cumple 20 años y enfrenta nuevos desafíos en su vida Vanidades

En esta edición de Vanidades también encontrarás:

Jeans del momento: Nuevos básicos para combinar con tu look.

Nuevos básicos para combinar con tu look. Giorgio Armani: El adiós al rey de la moda italiana.

El adiós al rey de la moda italiana. Leyendas y fantasmas de Beverly Hills.

Planea unas minivacaciones antes de que acabe el año.

