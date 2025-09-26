Suscríbete
La princesa Leonor casi cumple 20 años y enfrenta nuevos desafíos en su vida

Te contamos más allá de lo que las cámaras han capturado de la princesa española que ha cautivado al mundo entero.

September 26, 2025 • 
Karen Luna
Princesa Leonor

Getty Images

Este mes, en Vanidades, la portada tiene un rostro que todos conocemos, pero que hoy brilla con una fuerza especial; la princesa Leonor. A punto de cumplir 20 años, la heredera al trono de España vive quizá uno de los momentos más intensos de su vida.

No es fácil crecer bajo la lupa pública y Leonor ha logrado sobrellevar la presión mediática, las polémicas que acompañan a la realeza y, por supuesto, los rumores que encienden las conversaciones en España y todo el mundo. La princesa ha destacado por su madurez que sorprende, además de su estilo que ya comienza a conquistarnos a todos.

En esta edición, miramos de cerca cómo se prepara para un futuro lleno de retos, de decisiones que marcarán historia y de un poder femenino que la distingue en cada paso. Leonor no es solo la princesa de las portadas, es la joven que empieza a escribir su propia historia.

WhatsApp Image 2025-09-26 at 9.17.43 AM.jpeg

Vanidades

En esta edición de Vanidades también encontrarás:

  • Jeans del momento: Nuevos básicos para combinar con tu look.
  • Giorgio Armani: El adiós al rey de la moda italiana.
  • Leyendas y fantasmas de Beverly Hills.
  • Planea unas minivacaciones antes de que acabe el año.

Ya disponible en Magzter o en tu tienda de distribución más cercana.⁠

Karen Luna
Karen Luna
Soy una escritora apasionada experta en SEO, disfruto hacer yoga, una copa de vino con buena compañía y las películas románticas.
