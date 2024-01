¿La princesa Leonor dejará la Academia Militar para animar a su madre? Esto es lo que se sabe

Ya han pasado casi dos meses desde el primer “bombazo” lanzado por el abogado y escritor Jaime del Burgo, quien asegura que mantuvo un romance secreto con la reina Letizia Ortiz, aún cuando ella ya se encontraba casada con el rey Felipe VI, aseveración que provocó que la prensa internacional publicara decenas de conjeturas alrededor de la vida personal de los monarcas.

Los titulares en internet que hacen suposiciones acerca de las causas y consecuencias sufridas dentro de la relación matrimonial de Felipe y Letizia, a raíz de las declaraciones de Del Burgo, van desde planteamientos que suponen que ni la princesa Leonor ni la infanta Sofía son Borbonas hasta la fecha exacta en la que los soberanos firmarán su divorcio.

Sin embargo, a pesar de lo grande del escándalo acerca del supuesto affaire de la reina con su ex cuñado, la Casa Real no se ha pronunciado oficialmente al respecto, aunque es inevitable notar la preocupación que rodea las paredes de Zarzuela, si analizamos a detalle las expresiones faciales que han acompañado a los royals en sus últimas apariciones públicas.

Medios aseguran que Letizia y Felipe VI ya no esconden su “disgusto” ante el mundo Casa Real de España

La preocupación de la princesa Leonor ante el supuesto affaire de su madre

El hecho de que ninguno de los miembros de la Casa Real española haya hablado públicamente acerca del caso “Jaime del Burgo” no quiere decir que no estén al tanto de todo lo que se dice de ellos.

Tal y como lo señala el medio El Nacional de Cataluña, la princesa Leonor, al ser mayor de edad y tener completo acceso a internet, debe estar plenamente consciente de la crisis por la cual atraviesa el reino que heredará en un futuro, por lo que su preocupación al respecto es inminente.

De acuerdo al medio citado, la princesa estaría tan preocupada por el deterioro que esta situación le ha causado a la salud de su madre, que, incluso, le habría pedido a su padre permiso para relajar la disciplina para ella dentro de la Academia Militar de Zaragoza, a fin de que los fines de semana pueda regresar a Madrid para pasar tiempo con su madre.

De acuerdo a las expresiones faciales de la Familia Real, Zarzuela podría estar atravesando una crisis Getty Images

El matrimonio de la reina Letizia Ortiz y Felipe de Borbón ¿en crisis?

La misma publicación que asevera que Leonor utiliza todo su tiempo libre en tranquilizar a Letizia, asegurando que el estado de salud de la reina es deplorable y que ni siquiera quiere cruzar miradas con su aún esposo.

“Apenas come, y se encierra en su despacho o en su habitación para no cruzarse con Felipe. Evitan verse y hacer planes juntos. No están atravesando el mejor momento de su matrimonio”, declara el medio, dejando ver que tal vez el ánimo de sus hijas sea lo que necesita Doña Letizia para salir adelante.