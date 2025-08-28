La princesa Leonor se olvida del privilegio y así vive su día a día en la Academia del Aire

El próximo lunes, la princesa Leonor, hija mayor de la reina Letizia y el rey Felipe VI, dejará atrás las vacaciones veraniegas para instalarse de nuevo en la Academia Militar del Aire, donde comenzará su tercer año de formación militar.

Una vez que termine el curso, la futura reina de España estará preparada para convertirse también en la primera mujer capitana de los ejércitos cuando ascienda al trono.

¿Cómo será la vida de la princesa Leonor en la Academia Militar del Aire?

De acuerdo con el Boletín Oficial del Estado (BOE) del pasado 23 de julio, la princesa Leonor ingresará como una alumna más en la Academia General del Aire y del Espacio dentro de la promoción LXXVIII.

La princesa no recibirá trato especial o privilegios, será tratada igual que al resto de los 74 alumnos con los que recibirá la misma formación.

La academia cuenta con un polideportivo donde se pueden realizar actividades como el baloncesto, fútbol o esgrima, además de contar con una piscina cubierta, dos cafeterías, un banco, lavandería y peluquería.

También cuentan con campo de tiro y dos pistas de vuelo donde pueden realizar prácticas.

Princesa Leonor Getty Images

Cómo será el dormitorio de Leonor en la Academia General del Aire y del Espacio

Leonor se alojará en una escuadrilla donde compartirá dormitorio junto a otras tres compañeras en un pabellón exclusivo para mujeres.

En su cuarto, la futura reina contará con una cama, una mesa de estudio, una estantería y una taquilla que hará las veces de armario (la academia les proporciona el uniforme, salvo el calzado deportivo y la ropa interior).

El baño estará fuera de la habitación y será compartido con el resto de sus compañeras.

¿Cómo será el día a día de la princesa Leonor?

Leonor comenzará su día en punto de las 6:30, tendrá una hora para ducharse, vestirse y desayunar, para comenzar sus clases a las 7:40, hasta las 15:00 horas para su hora de comida.

A las 16:00 horas retoma las clases de la tarde, para finalizar su jornada a las 18:00 horas. La cena se sirve a las 20:30 horas y a las 22:15, todos los alumnos deben estar en sus dormitorios.

Solo los viernes, fines de semana, festivos o vísperas de festivos, los alumnos podrán pernoctar hasta dos días fuera del centro.

Princesa Leonor Getty Images

¿Qué estudiará la princesa Leonor?

La princesa de Asturias estudiará diferentes materias de manera teórica y práctica. El curso se divide en dos cuatrimestres y entre las asignaturas que estudiará se encuentran desde Técnicas de Mando y Formación para el Servicio, Logística, Psicología o Ciencias Aeroespaciales, Gestión del tránsito aéreo, Álgebra o Navegación Aérea.

Sin embargo, el mayor reto de Leonor será aprender a volar uno de los PC-21 Pilatus, y para lograrlo deberá pasar varias horas en prácticas de vuelo, primero en simuladores y más tarde con un instructor de vuelo.

