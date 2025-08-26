La reina Camila impone estilo con estos accesorios para el otoño que son indispensables en tu próximo look elegante

La reina Camila tuvo una reciente aparición pública el pasado 23 de agosto en el Sky Bet Ebor Festival, un evento importantísimo ecuestre al que la consorte llegó en compañía de dos amigas y un atuendo azul que combinó con accesorios que complementaron a la perfección su look con el que se veía muy elegante.

La reina Camila y sus accesorios para otoño

El otoño 2025 está por llegar; sin embargo, hasta el momento no hay registro en los archivos de lo fashion que indiquen alguna prenda específica o textura que estarán dominando los primeros días de septiembre. Sin embargo, apostar por lo clásico siempre será un acierto a la hora de querer lucir a la moda y con mucho estilo, y la prueba de ello fue la reina Camila durante su visita al Festival de Sky Bet Ebor en York, donde demostró que un look puede elevarse con los accesorios correctos: pendientes de perlas y zapatos de tacón cuadrado. Dos básicos que son símbolo de comodidad y sofisticación.

Perlas, el accesorio atemporal favorito de la realeza

Si existe una joya capaz de resistir todas las temporadas del año, esa es la perla. Muchas royals apuestan por ellas y Camila confió en ellas para su visita a York, confirmando la vigencia de este accesorio. A pesar de que es un clásico temporal, en los últimos años ha tenido un resurgimiento importante, especialmente con el surgimiento de tendencias como el coquette.

Apostar por un par de pendientes discretos con perlas pequeñas nos va a ayudar a elevar cualquier look, desde un abrigo hasta un vestido (que fue el caso de la reina), logrando que proyectemos una imagen elegante y sofisticada.

Tacones cuadrados: comodidad con porte real

Sí, somos fanáticas de los stilettos; sin embargo, no siempre van a ser la mejor compañía, pues pueden resultar un poco incómodos y cansados. Camila suele apostar por tacones de tacón cuadrado, un alzado que no solo es práctico, sino que también es muy cómodo. Este tacón lleva años siendo la alternativa de muchas mujeres que en su día a día la comodidad es algo importante, pero al mismo tiempo no pretenden comprometer su estilo.

La reina Camilla llegando al segundo día del Ebor Festival en York. Ian Forsyth/Getty Images

Camila lo sabe a la perfección; ante eventos públicos, caminar con porte y seguridad es muy importante. Así que sus zapatos son ideales para soportar jornadas largas y eventos oficiales que requieren de mucho tiempo de pie.

Clásico y funcional: así es el estilo de Camila

A pesar de que la reina consorte no se ha destacado como un gran referente de moda, hay que reconocer que siempre se ha destacado por lucir atuendos donde la elegancia y la practicidad convivan de forma equilibrada. El look que la acompañó durante el Festival de Sky Bet Ebor resaltó por conformarse de piezas versátiles que se adaptan al clima y el entorno británico. La reina no es la única mujer de la alta sociedad británica que ha apostado por llevar estos elementos en sus atuendos. Amigas cercanas de la reina han elegido las perlas y los tacones bajos como firma de sus estilos, los cuales están marcando de forma elegante la transición de temporada hacia el otoño.

La reina Camila confirmó en su más reciente aparición que no se necesita recurrir a tendencias para estar a la moda. Este otoño, sin duda alguna, las perlas y los tacones bajos se estarán convirtiendo en los aliados dispensables para lograr atuendos elegantes y sofisticados, pues el secreto de verse impecable en otoño es apostar por accesorios que nunca pierden relevancia.