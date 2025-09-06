La reina Camila y el episodio de acoso que marcó su vida: así lo revela un nuevo libro

La vida de la reina Camila, así como la de los demás miembros de la realeza británica, suele estar al alcance del público. Sin embargo, no siempre tenemos acceso a información personal o vivencias muy específicas y cuando estas llegan a salir a la luz, es por fuente de expertos en realeza o testimonios cercanos a los royals.

En esta ocasión, llama la atención la nueva publicación del escritor y periodista Valentine Low, quien es su nueva obra “Poder y palacio”: El explosivo y revelador nuevo libro real que domina los titulares de las noticias” aborda un episodio poco conocido de la vida de la reina consorte.

Un episodio que marcó su historia personal

Según lo recopilado por el autor, cuando Camila Parker Bowles tenía 16 años fue víctima de acoso sexual, un hecho que marcó su juventud y se mantuvo durante mucho tiempo en silencio.

El relato describe cómo Camila se vio enfrentada a una situación de vulnerabilidad que refleja la realidad que muchas mujeres vivieron y hemos vivido en nuestro día a día, especialmente en aquella época donde el acoso y la violencia de género eran temas que muy rara vez eran visibilizados o denunciados. Aunque ella nunca habló públicamente sobre el tema, el testimonio rescatado por Low apuntó que el suceso tuvo un impacto en su vida personal.

¿Qué fue lo que sucedió a Camila?

A comienzos de la década de los 60, Camila abordaba un tren en dirección hacia Paddington cuando un hombre comenzó a acercarse para intentar tocarla. De acuerdo con lo reportado por el libro, ella había seguido el consejo que su madre alguna vez le dio. Armándose de valor, propinó un fuerte golpe a su atacante con el tacón de sus zapatos, dándole directamente en sus partes nobles. Cuando llegó a la estación, Camila corrió por auxilio expresando lo ocurrido, logrando que el sujeto fuera arrestado.

Camila sufriría acoso sexual a sus 16 años según el autor Valentine Low. Getty Images

De acuerdo con reportes de medios británicos, una fuente cercana a la reina ha expresado que “si esta publicación tiene algún beneficio…, se desestigmatice el tema… y se empodere a las niñas de hoy para actuar, buscar ayuda y hablar de ello”.

Camila, una defensora de los derechos de la mujer

En 2020 la reina participaría en el aniversario de Safe Lives, una organización de caridad enfocada en terminar con el abuso doméstico. En aquel entonces, Camila escucharía con empatía las historias de las mujeres sobrevivientes de este tipo de violencia y reconocería que su interés por combatir este mal se debía a que conocía a personas que la habían sufrido y le horrorizaba saber la inmensa cantidad de víctimas que hay enfrentando esta situación alrededor del mundo.

Hoy, esta experiencia con la que se presume vivió ella misma en su adolescencia serían razones que la reina tomaría como fuerza motora para seguir combatiendo contra la violencia doméstica.

El testimonio rescatado por Valentine Low solo ofrece una mirada íntima a la vida de la reina Camila; también nos permite hacer conciencia de que el acoso es un monstruo que persigue a las mujeres sin respetar edad, nacionalidad ni, aunque en ese entonces no contara con un nombramiento real, títulos. El acoso es un mal que se debe erradicar.