La reina Letizia apuesta por el vestido midi que define la cintura y estiliza la figura a cualquier edad

Durante un acto protocolario en Bruselas junto a los reyes belgas, la reina Letizia volvió a dar una lección de estilo como a la que ya nos tiene acostumbradas. La monarca eligió un vestido midi de Armani, en seda azul marino, con estampado floral en tonos rojos, verdes y rosas, que no solo aportó sofisticación, sino que también acentuó su figura con una cintura delicadamente marcada. La elección no es casual: el vestido combina refinamiento, elegancia e intención; es por ello que esta es la opción infalible para vestir de forma favorecedora.

Un diseño que resalta lo mejor de la silueta

El vestido, parte de la colección otoño 2019 de Armani, se caracteriza por su largo midi, falda plisada que añade movimiento, cuello alto redondo y mangas largas. Este modelo destaca por su forma de enmarcar la cintura gracias a la estructura del corte que permite que el vestido se abrace de forma natural sobre el cuerpo.

Gracias a que no requiere de un cinturón como accesorio para lograr el efecto deseado sobre la cintura, es el modelo ideal para apostar por una figura limpia y estilizada.

‘Sí’ al mismo atuendo

Letizia ya había usado este diseño anteriormente, una acción que la monarca ya ha repetido incluso con otras prendas, demostrando que la reutilización de las prendas es algo normal y que cada vez que apostamos por ellas, tenemos frente a nosotras un universo de posibilidades para estilizarlas y resaltar su belleza en diferentes estilos.

La reina Letizia durante Europalia Espagne 2025 Festival. Geert Vanden Wijngaert/Getty Images

En esta ocasión, la reina decidió acompañar su atuendo con un par de kitten heels en color burdeos, uno de los tonos que están dominando el otoño 2025, demostrando que el vestido midi es ideal para acompañar con cualquier tipo de calzado.

Además, el estampado floral es una apuesta femenina que no tiene por qué descansar en esta estación, pues es un tejido que da frescura al atuendo sin restar solemnidad y formalidad, así que sí, el print sigue funcionando como el aliado perfecto para resaltar la silueta.

Apuesta por un vestido midi

En el mundo de la moda existen infinidad de opciones y presentaciones del clásico midi; sin embargo, nuestro consejo para lograr un atuendo exquisito como el de Letizia es que apuestes por cortes estructurados, es decir, aquellos que incluyan pinzas o costuras en la zona de la cintura para marcar sin recurrir a cinturones pesados. Apuesta por vestidos de tejidos fluidos, es decir, apuesta por materiales como la seda que ayuden a que este se deslice de forma suave sobre el cuerpo. Otro de los grandes aciertos que Letizia ha demostrado en estas otras prendas es el vuelo, así que asegúrate de conseguir tu vestido midi con falda plisada para crear dinamismo en tu look.

Con su vestido midi Armani, la reina Letizia reafirma que la elegancia no conoce de edades y que muchos elementos de otras temporadas pueden ser aliados infalibles para ayudarnos a lucir una imagen recatada, pulcra y elegante. Si estabas en búsqueda de la prenda ideal para resaltar tu silueta, ahora sabes que el midi será tu mejor amigo.