La reina Letizia confirma que el vestido negro es el mejor aliado para estilizar la figura a los 50+

La reina Letizia es un referente de moda y en cada aparición pública da muestra de ello, inspirando a muchas mujeres de todas las edades. El día 16 de septiembre, los reyes de España arribaron a Egipto para cumplir con el primero de cuatro días de su visita oficial en este país. Con un vestido negro sencillo, pero sofisticado, Letizia confirmó que este clásico de la moda no solo es sinónimo de elegancia, sino también de un efecto estilizador y el mejor aliado después de los 50.

El vestido negro: un clásico atemporal

En su última aparición pública, la reina apostó por un vestido negro off shoulder de silueta recta, un diseño que resalta la clavícula y alarga visualmente la figura, el cual complementó de forma exquisita con un par de kitten heels Carlota Magrit en color negro. Para darle el toque refinado a su atuendo, la royal apostó por un bolso de mano tipo pouch a juego de la firma Weekend Max, que está valuado en 329 euros.

¿Por qué estiliza después de los 50?

El negro tiene el poder de crear un efecto óptico que afina y alarga la figura. Para mujeres de más de 50, esto es sumamente favorable porque permite jugar con proporciones sin añadir volúmenes innecesarios, además de disimular pequeñas “imperfecciones” que podamos tener en la parte del vientre. Gracias a sus cortes limpios, como la silueta recta o envolvente, ayuda a resaltar las líneas naturales del cuerpo, creando un efecto “lifting” que además se convierte en el gran aliado porque aporta sofisticación sin esfuerzo, adaptándose a distintos estilos y ocasiones.

La reina Letizia apuesta por un vestido negro para su primer día en Egipto. Instagram @casareal.es

Claves del look de Letizia

El éxito de su outfit radica en tres puntos centrales: el corte off shoulder del vestido y su silueta recta, que lograron mostrar un escote que llevara la atención a la clavícula, estilizando el cuello y alargando el torso; el tejido estructurado que se ajustó a la perfección a la silueta de la reina; y los accesorios mínimos, objetos discretos que ayudan a mantener la sofisticación del atuendo.

Cómo adaptar el vestido negro a tu estilo

El vestido negro será tu mejor aliado para diversos objetivos; si tu meta es lograr que ayude a disimular tu cintura, apuesta por cortes rectos con costuras verticales y drapeados laterales. Si prefieres resaltar esta zona de tu silueta, apuesta por modelos con costura alta; si tu objetivo es priorizar la comodidad, apuesta por tejidos elásticos o modelos en algodón.

El atuendo de la reina Letizia nos confirma una cosa: el vestido negro es una herramienta altamente poderosa para estilizar y rejuvenecer a partir de los 50. Lo importante al portar una prenda como esta es elegir cortes y líneas que enmarquen la mejor versión de nuestro cuerpo; recuerda, la prenda se debe adaptar a nosotras y no a la inversa.