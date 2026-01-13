La reina Letizia deslumbra con la blusa gris más elegante que querrás llevar a la oficina

Si hay algo que distingue a la reina Letizia en materia de estilo, sin duda alguna, es su capacidad de transformar prendas “sencillas” en atuendos llenos de elegancia.

Durante su más reciente aparición pública, la monarca no hizo excepción a esta regla robándose los reflectores al aparecer con un look conformado por una blusa gris de corte “pussy bow” y mangas tipo globo, la cual acompañó de forma impecable con un look moderno, sobrio y sumamente formal, el atuendo perfecto que nos inspira para llevar a la oficina.

El regreso de las blusas “pussy bow”

Durante su participación en la entrega de Premios Zenda 2024-2025, realizada en la Real Fábrica de Tapices de Madrid, Letizia apostó por un atuendo que le dio total protagonismo a una prenda que en el pasado ya había recibido popularidad y un lugar muy especial en el mundo de la moda. Su blusa gris, de la firma Hugo Boss, destacó por el impecable diseño de cuello con moño, un diseño también conocido como “pussy bow” y que fue gran favorito de otra royal: la princesa Diana.

La reina apuesta por el look más elegante con blusa y wide leg

Para el evento, Letizia apostó por combinar esta forma con un pantalón negro de tiro alto y pierna ancha, a diferencia de ocasiones anteriores en que la hemos visto portar modelos similares a juego con faldas. Así, sus pantalones Sybilla se convirtieron en el complemento perfecto para acompañar la blusa cuello de moño para lograr un look estructurado y lleno de estilo.

Este tipo de propuestas se consideran importantes para llevar en entornos profesionales gracias a que aportan una apariencia pulida, moderna, pero al mismo tiempo muy formal, así que si estabas buscando elementos que te inspiren para lucir un atuendo impecable para tu camino a la oficina, estas prendas deberían estar ya en tu closet.

Los accesorios que te ayudarán a elevar el look

Como ya nos tiene acostumbradas, Letizia apostó por incluir accesorios que marcaron la diferencia en su atuendo. La reina apostó por llevar unos pendientes largos de Pertegaz, así como un anillo de Coreterno. Aunque ambas joyas resultan discretas, agregaron el toque perfecto para hacerla lucir impecable sin comprometer el protagonismo de la blusa.

Letizia eligió, como siempre, un maquillaje natural y discreto para la ocasión y un peinado de pelo suelto con raya lateral.

Recrear el look de la reina es una tarea sencilla; solo tendrás que recurrir a incorporar en tu guardarropa un par de pantalones de tiro alto con pierna ancha y buscar una blusa de cuello con moño; recuerda que puedes apostar por elegir colores neutros que te permitan combinar esta con otras prendas y estilos.

Con este look, la reina Letizia confirmó que la blusa gris con cuello de moño, o “pussy bow”, es una prenda imprescindible para lograr un estilo impecable, elegante y muy refinado. Si estabas buscando inspiración para un look formal para llevar a la oficina, no dudes en considerar este atuendo de la monarca.