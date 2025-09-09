La reina Letizia lo tiene claro: así se llevan los zapatos planos este otoño

La reina Letizia se ha convertido en un referente para muchas mujeres, pues sus estilismos la han convertido en una de las mujeres mejor vestidas de la realeza, por lo que no es sorpresa que sea una fuente de inspiración.

Sus looks tanto casuales como formales, siempre marcan tendencia y en sus más recientes apariciones públicas, sus zapatos estilo oxford para mujer, están causando sensación.

Los zapatos de la reina Letizia que son tendencia en otoño

Durantes los últimos meses, Doña Letizia ha estado visitando muchas de las zonas afectadas por los incendios en España, eligiendo para la ocasión looks mucho más casuales donde se prioriza la comodidad y funcionalidad, antes que el glamour,

Entre sus elecciones destacan los tonos neutros, prendas básicas y cómodas, pero sobre todo, un calzado práctico que le permita desplazarse con comodidad y elegancia, para lo que ha seleccionado unos botines de cordones.

La semana pasada viajó a Extremadura junto al rey Felipe VI, para reunirse con los alcaldes, vecinos y bomberos, y además de mostrarse cercana y cómplice con ellos, llamó la atención por su look casual.

La reina eligió un look total azul de camisa vaquera de manga larga y unos pantalones de pernera recta que cubrían sus botines marrones de cordones, que al estar cubiertos por el pantalón, daba la impresión de que se trataban de zapatos tipo oxford para mujer.

La reina Letizia de España en la provincia de Cáceres en Rebollar, España. Carlos Alvarez/Getty Images

¿Por qué los zapatos tipo oxford para mujer son la mejor opción del otoño?

Este tipo de calzado suele aportar un toque masculino y elegante a nuestros outfits; sin embargo, son prácticos y cómodos, ideales si quieres dejar de lado los tacones pero sin dejar de verte elegante.

Los zapatos tipo oxford se caracterizan por su suela lisa, cierre de cordones y puntera redondeada, a menudo con detalles perforados, también conocidos como zapatos Blucher, son un diseño clásico y atemporal que combinan con todo y lucen elegantes.

