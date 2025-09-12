La reina Letizia también apuesta por el tweed: confirma que el chaleco es el básico de la temporada

El otoño trae consigo la oportunidad de reinventar nuestro guardarropa con piezas versátiles y elegantes, y pareciera ser que las royals se están poniendo de acuerdo para ponerlo de moda durante esta temporada. Hace unos días, la suegra de la reina Letizia, la reina Sofía, apostaba por un modelo en colores pasteles en forma de blazer de doble solapa, apostando por el mismo tejido; ahora es la esposa de Felipe VI quien apuesta por el clásico, sofisticado y atemporal tweed.

Letizia lo sabe bien, y durante su más reciente aparición pública, la reina apostó por él en un chaleco, confirmando que esta prenda es un básico imprescindible.

El look tweed de la reina Letizia

Durante la tercera edición del Congreso sobre Trata de Personas que se llevó a cabo en Madrid, la reina Letizia apostó por un atuendo elegante y sofisticado como a los que nos tiene sumamente acostumbradas. En esta ocasión, su look se compuso de un chaleco tweed en blanco y negro con botones dorados al frente, el cual combinó de forma exquisita con un par de pantalones de vestir wide leg de tiro alto en color blanco y un par de zapatos de tacón bajo a juego. El diseño resaltaba su figura con un aire elegante pero moderno, mientras el tejido aportaba un toque clásico a su look.

El resultado fue un atuendo sobrio, refinado y atemporal, perfecto para eventos formales, como al que asistió ella, pero también fácil de adaptar a atuendos más casuales para el día a día.

La reina Letizia apuesta por el chaleco tweed, la prenda favorita del otoño. Europa Press Entertainment/Europa Press via Getty Images

Tweed, el tejido ideal para el otoño

Cuando vemos este tejido tan especial en automático, nuestra mente se dirige al otoño: clima frío, hojas secas… Tal vez el que lo asociemos con esta temporada tenga que ver con su origen, ya que el clima frío de las Tierras Altas de Escocia, sumado a sus bellos paisajes, da esas vibras otoñales que hemos visto en películas y series. No lo sabemos; lo que sí es que este tejido con aspecto cozy, pero elegante, es la opción perfecta para llevarlo durante esta temporada, especialmente en blazers, faldas o abrigos.

El chaleco tweed, la prenda que estiliza cualquier look

Los chalecos son también una prenda que poco a poco va tomando fuerza y regresando como la apuesta segura para lucir atuendos elegantes, y en tejidos como el tweed se convierten en una pieza que aportará sin ningún esfuerzo, elegancia y estilo. Las tendencias apuestan por llevarlo como la reina: con pantalones de vestir y zapatos formales, esto si tu intención es lograr algo elegante, formal y sofisticado. Sin embargo, apostar por ellos en looks que lleven jeans (sí, jeans, te juramos que se ven muy bien) y faldas con las que puedas crear conjuntos femeninos y sofisticados, será una elección altamente acertada.

Para nadie es un secreto que la reina Letizia es un máximo exponente de la moda y el buen gusto; sin embargo, su elección de atuendo con chaleco tweed solo confirma que es y seguirá siendo autoridad máxima en el campo del estilismo, además de que abre la puerta para que esta prenda sea una de las favoritas del otoño.