La reina Sofía apuesta por el tweed, el tejido más elegante y favorecedor para mujeres de 60

Con un conjunto en tonos suaves, la reina Sofía confirma por qué este clásico sigue siendo una opción para mujeres con mucho estilo.

September 10, 2025 • 
Lily Carmona
Reina Sofía

La reina Sofía deslumbra con look en tweed.

Getty Images

El verano ha llegado a su fin y la reina Sofía ha retomado sus actividades oficiales luego de pasar un tiempo en compañía de Irene de Grecia. La reina ha viajado hasta Ceuta para visitar e inaugurar las nuevas instalaciones de la asociación Banco de Alimentos como parte de la Fundación Reina Sofía.

Durante su visita, la royal madre de Felipe IV apostó por un atuendo clásico, un traje de tweed multicolor en tonos pastel, una apuesta segura que no solo estiliza la figura, sino que también aporta mucha elegancia y porte, siendo uno de los más favorecedores para mujeres de 60 en adelante.

El tweed, un tejido clásico con efecto rejuvenecedor

Este textil originario de Escocia y popularizado por Chanel se ha convertido en sinónimo de sofisticación. Lo que hace tan especial a este material es su textura, pues aporta mucha elegancia y en algunos casos un aire rejuvenecedor. Aunque es un tejido que se ha mantenido a la vanguardia, recientemente vuelve a tomar fuerza y regresar como protagonista de prendas que tienen por objetivo ayudarnos a lucir formales, pero sin caer en lo aburrido.

Cómo llevar tweed después de los 60

Durante su reciente visita, la reina Sofía apostó por un atuendo en blanco, con pantalones de vestir de pierna ancha, blusa a juego y el protagonista del día, el saco tweed de doble solapa con tejido en distintos colores pastel, dentro de los que destacan el verde, amarillo y rosado, aportando un toque delicado y femenino.

WhatsApp Image 2025-09-10 at 6.57.32 PM.jpeg

La reina Sofía apuesta por el tweed en su visita a Ceuta.

Fundación Reina Sofía

Aunque no hay un manual que nos indique la forma correcta de llevar esta prenda, es importante prestar atención a la construcción del look de la reina si nuestro objetivo es lucir sobria, sofisticada y elegante como ella.

El tweed suele ir bien en conjuntos, así que no dudes en lucirlo a juego con una falda midi; también va bien con pantalones de vestir, los cuales aconsejamos que se combinen en tonos neutros o monocromáticos, tal cual lo hizo la emérita reina.

Por qué el tweed nunca pasa de moda

El tweed ha sido desde siempre uno de los tejidos favoritos de la realeza y las celebridades, pues es un material resistente, elegante y versátil. Se puede apostar en él tanto en looks formales como en eventos más relajados donde queremos lucir con formalidad, pues ayuda a proyectar autoridad y buen gusto. Es por ello que, en mujeres maduras, es el tejido ideal para lograr equilibrio entre sofisticación y modernidad.

Con su atuendo en tweed, la reina Sofía no solo rindió un homenaje a las prendas clásicas, sino que también dejó claro que este tejido seguirá siendo sinónimo de estilo sin importar qué tendencias haya en el momento. Ya sabes que, si deseas verte elegante como la reina Sofía, un conjunto de tweed será una excelente opción para hacerlo.

