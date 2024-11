La tierna foto que compartió el príncipe Hussein de Jordania junto a su hija Imán (que se volvió viral)

El príncipe Hussein de Jordania se ha hecho viral en redes sociales gracias a una reciente fotografía en la que está junto a su primogénita Imán, la cual, además, deja ver su faceta como padre amoroso. Un lado muy personal que no habíamos visto hasta ahora.

Recordemos que apenas el pasado 3 de agosto nació su hija, la princesa Imán, la cual ha traído una gran felicidad y alegría a la Familia Real jordana, sobre todo a su abuela, Rania de Jordania, quien no ha perdido la oportunidad de presumir en sus redes sociales algunas instantáneas de su nieta.

Así es la foto que compartió el príncipe Hussein junto a su hija

Fue la noche del pasado 14 de noviembre cuando el príncipe compartió, desde su cuenta de Instagram, una imagen en la que se ve a él cargando a su hija Iman. En la misma, se ve a ambos vistiendo prendas con el logotipo de la selección jordana de futbol .En el caso de Hussein, traía puesta una playera negra mientras que la bebé usaba un pijama de color blanco, también con el mismo logo. Lo cual evidencia que el príncipe busca inculcarle a su hija la pasión por este deporte.

Sin embargo, lo que más llamó la atención de la instantánea fue que en la misma se alcanza a ver claramente el rostro de la bebé. Algo que no había pasado en anteriores fotografías que la Familia Real ha compartido de ella.

En tanto que esta reciente imagen de padre e hija fue publicada justo antes del partido entre Jordania e Irak, dentro de las eliminatorias del Mundial de Futbol en 2026. Sin embargo, el encuentro terminó en empate a cero.

Por otro lado, y como era de esperarse, los seguidores del príncipe no tardaron en inundar la publicación con miles de “me gusta” y comentarios llenos de cariño. Desde elogios hasta mensajes de admiración por la figura paternal de Hussein, la foto generó un verdadero revuelo en redes sociales.

Además que la expresión en el rostro del príncipe refleja un amor y una admiración inigualables hacia su hija, quien se ha convertido en el nuevo centro de atención de la Familia Real jordana desde su llegada.

No obstante, la ausencia de la madre de la pequeña, la princesa Rawja de Jordania, tampoco ha pasado desapercibida ya que no es la primera vez que no aparece en las fotos que se han compartido anteriormente de Imán. Algo que ha dado pie a especulaciones sobre alguna crisis de pareja.

De hecho, la última vez que Rawja se dejó ver fue en octubre, durante el partido de Jordania vs Omán. En aquel encuentro la selección jordana se llevóla victoria con un holgado marcador de 4-0. Desde entonces, la esposa del príncipe Hussein no se ha visto en público y tampco se han tenido noticias de ella. Por lo que seguramente ahora se encuentra centrada en el cuidado de su hija.