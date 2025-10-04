Letizia y los lunares: el estampado que conquista el otoño, a Kate Middleton y otras royals
La reina Letizia reaparece con una blusa de lunares, confirmando que este estampado clásico sigue siendo el favorito de muchos armarios en otoño, incluyendo el de otras royals.
Durante su visita al Centro Integrado Politécnico de Formación Profesional en Lumbier, Navarra, con la finalidad de inaugurar el curso 2025/2026 de Formación Profesional, la reina Letizia eligió una blusa de lunares que captó la atención de medios y seguidores. El estampado tradicional, pero renovado, de su blusa de lunares que captó la atención de la prensa internacional, y es que, aunque está usualmente relacionado con el verano, llega como propuesta de la royal para lucirlo como una apuesta ganadora para el otoño.
El look inspirador de Letizia
Letizia llegó a las instalaciones del centro dedicadas al gimnasio, la cocina, restauración y otras aulas técnicas, caminando entre los jóvenes, profesores y espacios de demostración práctica. Con su blusa de lunares en blanco y negro de la firma Hugo Boss, en modelo Benora, de mangas largas y cuello redondo, la cual complementó con un par de pantalones negros de tiro alto y unos zapatos babies de una de sus marcas predilectas, Sézane, en color negro, la reina logró crear un atuendo ideal para un evento protocolario, pero que funcionaría a la perfección en un día normal de oficina para otoño, donde no deseamos apostar por abrigos pesados, pero sí por un elemento que destaque nuestro look.
Kate Middleton y otras royals que aman los lunares
Kate Middleton ha llevado los lunares en diversas ocasiones, ya sea con vestidos largos, midi, blusas o looks más casuales. Este estampado parece ser uno de sus favoritos para eventos de primavera/verano, pero también encaja al adaptarse a tonos otoñales como marrones, cremas o azules oscuros.
Otra royal que ha apostado por los lunares es la princesa Kako de Akishino de Japón, quien lo usa como símbolo de clase y feminidad, apostando por el estampado en vestidos y blusas como la reina Letizia.
La preferencia de las prendas con estampado polka demuestra que son un elemento atemporal y un clásico que va más allá de las tendencias.
Apuesta por los lunares en otoño
Los lunares sobre fondos oscuros o en tonos cálidos combinan perfectamente con paletas típicas del otoño, especialmente aquellas que se decantan por los tonos terrosos. Si vas a implementar los lunares en tus prendas de otoño, apuesta por aquellos de tamaño medio y pequeño para proyectar elegancia y sofisticación, o de tamaño grande para lograr un estilismo más atrevido. Combínalos con prendas neutras que hagan que los lunares sean los protagonistas de tu atuendo; si deseas incluir accesorios, no dudes en incluir aquellos que sean discretos o hagan combinación con ellos.
Los lunares no solo siguen vigentes; están más fuertes que nunca este otoño, gracias a figuras como la reina Letizia, Kate Middleton o la princesa Kako, quienes los usan con gracia, elegancia y equilibrio, inspirando a más de una a incluirlos en su estilo propio y personal.