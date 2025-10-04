Letizia y los lunares: el estampado que conquista el otoño, a Kate Middleton y otras royals

Durante su visita al Centro Integrado Politécnico de Formación Profesional en Lumbier, Navarra, con la finalidad de inaugurar el curso 2025/2026 de Formación Profesional, la reina Letizia eligió una blusa de lunares que captó la atención de medios y seguidores. El estampado tradicional, pero renovado, de su blusa de lunares que captó la atención de la prensa internacional, y es que, aunque está usualmente relacionado con el verano, llega como propuesta de la royal para lucirlo como una apuesta ganadora para el otoño.

El look inspirador de Letizia

Letizia llegó a las instalaciones del centro dedicadas al gimnasio, la cocina, restauración y otras aulas técnicas, caminando entre los jóvenes, profesores y espacios de demostración práctica. Con su blusa de lunares en blanco y negro de la firma Hugo Boss, en modelo Benora, de mangas largas y cuello redondo, la cual complementó con un par de pantalones negros de tiro alto y unos zapatos babies de una de sus marcas predilectas, Sézane, en color negro, la reina logró crear un atuendo ideal para un evento protocolario, pero que funcionaría a la perfección en un día normal de oficina para otoño, donde no deseamos apostar por abrigos pesados, pero sí por un elemento que destaque nuestro look.

Kate Middleton y otras royals que aman los lunares

Kate Middleton ha llevado los lunares en diversas ocasiones, ya sea con vestidos largos, midi, blusas o looks más casuales. Este estampado parece ser uno de sus favoritos para eventos de primavera/verano, pero también encaja al adaptarse a tonos otoñales como marrones, cremas o azules oscuros.

Otra royal que ha apostado por los lunares es la princesa Kako de Akishino de Japón, quien lo usa como símbolo de clase y feminidad, apostando por el estampado en vestidos y blusas como la reina Letizia.

La preferencia de las prendas con estampado polka demuestra que son un elemento atemporal y un clásico que va más allá de las tendencias.

Apuesta por los lunares en otoño

Los lunares sobre fondos oscuros o en tonos cálidos combinan perfectamente con paletas típicas del otoño, especialmente aquellas que se decantan por los tonos terrosos. Si vas a implementar los lunares en tus prendas de otoño, apuesta por aquellos de tamaño medio y pequeño para proyectar elegancia y sofisticación, o de tamaño grande para lograr un estilismo más atrevido. Combínalos con prendas neutras que hagan que los lunares sean los protagonistas de tu atuendo; si deseas incluir accesorios, no dudes en incluir aquellos que sean discretos o hagan combinación con ellos.

Los lunares no solo siguen vigentes; están más fuertes que nunca este otoño, gracias a figuras como la reina Letizia, Kate Middleton o la princesa Kako, quienes los usan con gracia, elegancia y equilibrio, inspirando a más de una a incluirlos en su estilo propio y personal.