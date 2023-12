Los altibajos en la relación de Kate Middleton y el príncipe William: ¿cuántas veces rompieron antes de casarse?

Aunque Kate Middleton y el príncipe William han mantenido una de las relaciones más sólidas dentro de la realeza europea, esta no siempre fue así, ya que mucho antes de casarse llegaron a experimentar varias crisis que pusieron su amor en duda. Por ello es que en esta ocasión te contaremos esos momentos que significaron grantes altibajos en la pareja real.

En el remoto caso que no lo sepas, o que ya lo hayas olvidado, los príncipes de Gales tuvieron un largo noviazgo de años, sin embargo, este no estuvo excento de la polémica y tampoco de las rupturas (aunque no lo creas). Así que aquí te contamos cuántas veces se separaron.

¿Cómo empezó la relación de William y Kate?

Pero antes de hablar de sus idas y vueltas, hagamos un breve repaso sobre cómo se conocieron e iniciaron su romance. Debes saber que William y Kate se conocieron en la Universidad de St Andrews en el año 2001, cuando ambos estudiaban Historia del Arte. Aunque el flechazo entre ambos no fue al instante, sino que vino tiempo después.

Kate y William se conocieron en la universidad en 2001 Getty Images

De hecho, en los primeros meses de haberse conocido eran muy buenos amigos y tenía cada quien a su pareja. Mientras que el interés romántico entre ellos comenzó concretamente en el 2002, durante un desfile que tenía como objetivo recaudar fondos tras los atentados terroristas de las Torres Gemelas.

En esa pasarela, Kate Middleton desfiló con un atrevido vestido transparente, y del cual se dice que William quedó impresionado después de verla. Incluso, algunos apuntan que varios amigos suyos los vieron besándose ese día. Sin embargo, anunciaron su relación de manera oficial hasta 2004.

¿Cuántas veces se separaron William y Kate antes de llegar al altar?

Durante su noviazgo, los principes se separaron en dos ocasiones. La primera fue un año después de anunciar su noviazgo, en 2005, ya que se dice que esto se derivó de un viaje del príncipe William con sus amigos en un avión, en el que pidieron que la tripulación estuviera conformada exclusivamente por mujeres, según la prensa.

El príncipe William y Kate Middleton rompieron dos veces antes de llegar al altar Getty Images

Mientras que en 2007, la pareja rompió de nuevo y aunque no se sabe con exactitud el motivo, probablemente hayan sido las sonadas salidas nocturnas del hijo mayor de Lady Di uno de los detonantes para que discutieran y se alejaran.

En ese mismo año, la relación entre ellos ya se daba por terminada, pero nunca perdieron el contacto y al poco tiempo se les vio de nuevo juntos. Desde entonces, la relación se mantuvo estable, aunque todavía pasaron 3 años para que viniera la propuesta de matrimonio, en 2010. Después, se casaron al año siguiente y el resto es historia.