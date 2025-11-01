Los cambios sutiles pero impactantes que ha hecho Kate Middleton en su estilo tras la muerte de la reina Isabel II

Kate Middleton se ha consolidado como un verdadero ícono de moda y elegancia, admirada por su impecable sentido de la moda, la princesa de Gales conquista en cada aparición pública, y en los últimos meses ha cautivado especialmente con su predilección por los trajes de chaqueta y pantalón en sus compromisos oficiales.

Sin embargo, se dice que la predilección de la princesa de Gales por los trajes, no es casualidad, pues con cada elección de moda que hace, intenta enviar un mensaje claro sobre su papel.

¿Cómo ha cambiado el estilo de Kate Middleton tras la muerte de la reina Isabel II?

De acuerdo con la especialista en realeza, Claudia Joseph, el estilo de Kate ha sufrido cambios sutiles desde la muerte de la reina Isabel II, que no son casualidad, pues la princesa de Gales intenta enviar un poderoso mensaje con sus nuevas elecciones de estilismo.

“La princesa de Gales está enviando un importante mensaje sobre cómo ha evolucionado su estilo y por qué el traje es ahora parte de su armadura de moda y un básico en su vestuario de trabajo”, dice Joseph en su libro ‘How to Dress Like a Princess: el secreto del armario de Kate’.

De acuerdo con esta autora, la elección de Kate por los trajes, coincide con la muerte de la reina Isabel II, quien prefería los vestidos por protocolo.

“Ha habido un cambio notable en la forma de vestir de Kate desde la muerte de la reina. Kate siempre ha sido cuidadosa en seguir las normas, llevando medias, por ejemplo, algo que gustaba a la monarca. Siempre ha estado vestida adecuadamente en cada ocasión, pero estamos viendo algunos cambios sutiles con los trajes”, señala.

La autora también señala que cada generación tiene un estilo muy personal, y Kate ha adoptado los trajes: “Cada generación adopta su propio estilo, y el traje de chaqueta y pantalón se ha convertido en una parte importante del vestuario de trabajo de la princesa”.

¿Qué opinan los diseñadores de los trajes de Kate Middleton?

Kate ha llevado trajes de diseñadores de alta costura de diseñadores británicos como Victoria Beckham o Alexandre McQueen, y todos coinciden en que es una elección brillante y muy acertada.

“La princesa lleva productos que promueven la industria textil británica, y eso es enormemente importante”, afirma la diseñadora Jade Holland Cooper, fundadora de Holland Cooper, cuyas prendas ha lucido con frecuencia.

