Realeza

Los comentarios del príncipe Harry sobre Kate Middleton que enfurecieron al príncipe William

El príncipe Harry ha estado distanciado de su hermano, el príncipe William, desde el 2020, y tal parece que algunos comentarios infortunados sobre Kate Middleton crearon más tensión.

September 21, 2025 • 
Melisa Velázquez
El príncipe Harry y el príncipe William

La semana pasada, el príncipe Harry estuvo de visita en el Reino Unido para asistir a diferentes eventos benéficos, durante su estancia aprovechó para mantener un encuentro con su padre, el rey Carlos III, a quien no veía desde hace poco más de un año.

Sin embargo, el duque de Sussex no tuvo la oportunidad de ver a su hermano, el príncipe William, y aunque se dijo que se debía a sus ajustadas agendas de trabajo, muchos aseguran que fue el príncipe de Gales, quien no ha querido tener un acercamiento con su hermano menor.

¿Por qué el príncipe William está molesto con el príncipe Harry?

Se dice que el distanciamiento entre los hermanos se dio en el 2020, cuando Harry decidió abandonar sus deberes reales para mudarse a California con su esposa, Meghan Markle, y sus diferencias se intensificaron cuando el duque de Sussex comenzó a lanzar críticas contra la Familia Real.

Pero esta no sería la única razón, algunos aseguran que William se sintió realmente herido, cuando su hermano hizo algunos comentarios sobre su esposa, Kate Middleton, en su libro biográfico ‘Spare’.

¿Qué dijo el príncipe Harry sobre Kate Middleton que molestó al príncipe William?

De acuerdo con una fuente cercana a la Familia Real, William se siente a la defensiva con respecto a su hermano Harry, pues aunque en sus memorias hizo comentarios agradables sobre su esposa, Kate, también relató algunos hechos que le causaron molestia.

En ‘Spare’, Harry describió a Kate como una mujer dulce y agradable, pero agregó que sentía que le estaba quitando a su hermano.

En el fondo, no pude evitar sentir que esto era otra despedida bajo ese horrible techo. Otra separación”, escribió. “El hermano al que acompañé a la Abadía de Westminster esa mañana se había ido, para siempre”.

Por otra parte, Harry también relató algunos de los conflictos que hubo entre Kate y su esposa Meghan Markle, hechos que causaron heridas entre ambas mujeres y que con el paso del tiempo, no se han podido olvidar, como la vez que supuestamente la princesa de Gales hizo llorar a la duquesa de Sussex.

Sin embargo, fuentes cercanas a la realeza aseguran que aún hay esperanza de que las diferencias entre los hermanos se resuelvan.

Verán cómo evolucionan las cosas según lo que hablaron Carlos y Harry”, explicó la fuente. “Una de las cosas que surgió fue que debía guardar silencio y no hablar con la prensa, y que Meghan hiciera lo mismo. Una vez que William y Kate puedan volver a confiar, quizá puedan regresar a su vida”.

Melisa Velázquez
