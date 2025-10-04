María Teresa de Luxemburgo apuesta por el ‘wet look’ en la ceremonia de abdicación de Henri

Tras 25 años de reinado, el Gran Duque Enrique abdicó al trono entregando el cetro a su hijo Guillermo, como lo había anunciado en diciembre pasado. En medio de la jornada de relevo, María Teresa de Luxemburgo, su esposa, captó las miradas de la prensa internacional por su estilo audaz: un peinado ‘wet look’ que rompió con los estilos clásicos y confirmó que la estética moderna puede adaptarse a un entorno solemne a la perfección.

¿Qué es el ‘wet look’ y cómo se traduce en un contexto real?

El ‘wet look’, o estilo mojado, consiste en peinados que parecen como recién salidos del agua: melenas lisas, extremadamente pulidas, con brillo intenso y apariencia húmeda. A menudo se logra con la aplicación de geles, ceras de fijación fuerte o productos que agregan brillo al pelo sin encresparlo.

En un contexto real, este estilo puede correr el riesgo de parecer demasiado arriesgado o fuera de lugar, pero cuando se ejecuta de forma correcta, se convierte en una apuesta elegante, moderna y sofisticada. En el caso de María Teresa, elegirlo en la ceremonia de abdicación habla de una mujer que se atreve a lo clásico del protocolo con una estética visionaria y moderna.

La elegancia del contraste para una figura real

Optar por un peinado que usualmente se asocia con editoriales de moda o sesiones fotográficas dentro de una ceremonia de abdicación es una declaración de mucho estilo.

María Teresa de Luxemburgo apuesta por el estilo ‘wet’ en la ceremonia de abdicación del Gran Duque Enrique. Patrick van Katwijk/WireImage

María Teresa suavizó ese contraste mediante un corte de pelo clásico y elegante de inspiración pixie de longitud media, con el cual logró controlar el volumen de su pelo, logrando una ejecución del estilo ‘wet’ muy sofisticada y refinada.

Este look suele aportar brillo y definición a la melena, dirigiendo la atención al rostro más que al peinado, aunque este no pase desapercibido.

Un peinado simbólico para un cambio de era

Este tipo de apuesta capilar va más allá del look: se convierte en un símbolo visual. María Teresa, al elegir el ‘wet look’ en este momento de transición, sugiere que la monarquía luxemburguesa está abierta al cambio y la modernización. Nos atreveríamos a aventurar que, incluso, la exduquesa quiso enviar el mensaje de acompañar el cambio con frescura, dignidad y respeto por los nuevos duques.

Que María Teresa de Luxemburgo haya llevado un peinado ‘wet look’ durante la abdicación del Gran Duque Enrique no es un detalle menor: es una elección con fuerza simbólica. Esa apariencia pulida, brillante y moderna coexiste con la solemnidad del evento, reafirmando que la realeza puede dialogar con la moda sin perder su esencia elegante y sofisticada.