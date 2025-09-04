María Teresa y Enrique de Luxemburgo: así pasarán sus primeros días luego de su abdicación al trono

Luego de 25 años de reinado, el gran duque Enrique de Luxemburgo abdicará a la corona favoreciendo a su hijo mayor, el príncipe Guillermo, preparándose junto a su esposa, María Teresa de Luxemburgo, para escribir un nuevo capítulo juntos.

Una nueva vida en Fischbach

Tras el anuncio de abdicación, emitido durante el discurso navideño, el duque Enrique anunció que su fecha oficial de retiro sería el 3 de octubre de 2025. La fecha pactada para dicho momento está a unos días de distancia y la pareja ya se prepara para poder disfrutar de una vida con menos protocolos y más libertad, donde una palabra defina su destino: tranquilidad.

Hace unos días, los duques ofrecieron una entrevista exclusiva a la revista francesa Paris Match, donde expresaron cómo viven el cambio de trono, así como el futuro que desean para sus días de retiro. De acuerdo con lo compartido por la publicación, la pareja planea mudarse a Fischbach Castle, residencia en la que dieron la bienvenida a este mundo a sus cinco hijos y que en la actualidad es el hogar del príncipe heredero.

María compartió que “dejaré de tener estrés” una vez que se haya jubilado junto a su esposo y asegura que este tiempo lo dedicará a seguir trabajando en causas sociales, enfocándose principalmente en su fundación para la educación en Luxemburgo y Stand Speak Rise Up!, la cual se encarga de luchar contra la violencia sexual.

Uno de los planes de retiro de los duques de Luxemburgo es realizar un viaje en carretera por Europa. Sean Gallup/Getty Images

Por su parte, el gran duque comparte que planea apoyar causas medioambientales, así como dedicarse de forma más meticulosa al Comité Olímpico Internacional, dejando claro que, a pesar de su retiro, su vida seguirá activa, pero sin la presión pública que exigía su rol.

Más libertad, hobbies y proyectos personales

Sin embargo, algo que llevan planeando en conjunto y que será prioritario una vez terminen su compromiso real, es cumplir su sueño de viajar por Europa mientras disfrutan de manejar por carretera en coche, destacando sus ganas de tener escapadas en moto por el Himalaya y hojear libros al calor de su hogar.

María Teresa también compartió con la revista que desea que su tiempo libre pueda dedicarse al cuidado de sus nietos e hijos, afirmando “no hemos acumulado toda esta experiencia vital para no transmitirla a la nueva generación”.

La abdicación de María Teresa y Enrique de Luxemburgo apuesta por vivir una vida más relajada. Con planes de tranquilidad, encuentros con sus familiares, amigos y seres queridos, así como la continuación de proyectos personales, esta nueva etapa llegaría como recompensa de sus años de vocación y servicio continuos.