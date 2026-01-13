Marius Borg suma un delito más a su caso antes de su juicio: esto es lo que se sabe del nuevo cargo

La situación legal de Marius Borg continúa complicándose y es que, a tan solo unos días de que comience el juicio en su contra por una larga lista de delitos, autoridades de Noruega han confirmado que al joven se le incorporarán nuevos cargos derivados de una investigación que se mantenía activa desde finales de 2025.

Este nuevo capítulo no solo va a incrementar la gravedad de su caso, sino que vuelve a colocar a la familia real noruega en el centro de la atención pública y mediática, haciendo la parte de uno de los escándalos más delicados que ha enfrentado la monarquía en años recientes.

Estos son los nuevos cargos de Marius Borg

De acuerdo con información de “Aftenposten”, Marius Borg habría sido interrogado por la policía el pasado mes de diciembre con relación a nuevos hechos que terminaron considerándose como cargos adicionales, entre los que destaca uno de gravedad.

Como parte de esta investigación complementaria, las autoridades realizaron un registro en su apartamento ubicado en Frogner, en Oslo, con la meta de recabar pruebas que fueran relevantes para su proceso penal.

La confirmación de estas nuevas imputaciones sucede a tan solo unas semanas de que varios comparezcan ante el Tribunal de Distrito de Oslo, en donde está previsto que el próximo 3 de febrero comience su juicio.

El proceso judicial se extenderá durante aproximadamente seis semanas, con un total de 24 audiencias programadas y una fecha estimada de finalización para el 13 de marzo.

¿De qué se le acusa a Marius Borg?

De acuerdo con el medio noruego, el expediente contra Marius ya era considerable antes de estas nuevas acusaciones. En agosto del año pasado, la fiscalía noruega dio a conocer que el joven de 28 años enfrentaba un total de 32 cargos, entre los que se incluyen delitos sexuales de diferentes grados, agresiones físicas, amenazas, incumplimiento de órdenes de restricción, así como diversas infracciones.

Princesa Mette Marit, príncipe Haakon y Marius Borg Getty Images

De acuerdo con lo explicado por el fiscal estatal encargado del caso, la investigación logró recabar una gran cantidad de material probatorio, entre los que destacan archivos multimedia y mensajes que permitieron reconstruir a detalle los hechos que fueron denunciados.

La gravedad de las acusaciones podría provocar que Marius tenga una condena de hasta 10 años de prisión; sin embargo, esta decisión será determinada por el tribunal correspondiente.

La familia real y su postura ante el caso

A pesar de la gravedad de las acusaciones, la Casa Real noruega ha mantenido una postura de absoluta neutralidad, destacando en algunas ocasiones que serán los tribunales los encargados de esclarecer los hechos y determinar la sanción correspondiente.

Tanto el príncipe heredero Haakon como la princesa Mette-Marit han hecho públicas sus posturas reconociendo la complejidad de la situación; sin embargo, evitando a toda costa pronunciarse de manera detallada al proceso judicial.

Recordemos que Marius fue arrestado por primera vez en agosto de 2024, luego de sufrir un incidente con su pareja de aquel entonces. Durante su estancia en prisión preventiva fue que surgieron pruebas adicionales que ampliaron de manera significativa el número de cargos en su contra.

Con la suma de nuevos delitos a su expediente, el caso de Marius Borg se enfrenta a un momento sumamente delicado, especialmente con un juicio en puerta. Mientras las autoridades siguen investigando y el proceso judicial avanza, la familia real noruega aún no se pronuncia al respecto sobre estas nuevas acusaciones.