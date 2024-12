Marius Borg vuelve a causar polémica: sale a la luz cuánta ayuda económica recibe al mes

Marius Borg lleva meses acaparando los titulares a raíz de sus tres detenciones y serias acusaciones que pesan sobre él, y esta semana volvió a causar polémica luego de que la prensa noruega sacara a la luz la asignación mensual que recibe el hijo mayor de la princesa Mette-Marit.

El joven de 27 años ha sido sometido a interrogatorios, donde reveló que recibe una ayuda económica todos los meses, pues él no tiene ingresos propios, pero cuenta con el apoyo de sus familiares.

¿Cuánto dinero recibe Marius Borg al mes?

El canal noruego ‘TV 2’ reveló que la cantidad fija que recibe Marius Borg al mes es de 20 mil coronas noruegas, es decir, unos 36 mil 732 pesos mexicanos.

Esta información ha llamado la atención, pues Marius Borg no es un miembro oficial de la Familia Real, no es hijo del príncipe heredero, Haakon de Noruega, por lo que no se sabe si el dinero proviene de él o de su padre biológico, Morten Borg.

En el interrogatorio, el joven también declaró que este dinero lo usa para saldar sus facturas y una vez pagadas le quedan unas 10 mil coronas, más de 18 mil pesos mexicanos.

Marius Borg le explicó a la policía que su situación financiera le resulta “estresante” y que tiene que pedirle dinero prestado a sus amigos.

Instagram @marius_borg

Las deudas de Marius Borg

El mismo medio noruego explicó que entre el 2020 y el 2022 hipotecó en siete ocasiones la casa en la que vivía junto a su entonces novia, Juliane Snekkstad, en la ciudad de Tønsberg. Su deuda ascendía a 119 mil 323 coronas noruegas, más de 10 mil euros (unos 219 mil pesos mexicanos), que debían pagarse al Fondo Noruego de Préstamos.

De momento, la Casa Real Noruega no se ha pronunciado sobre las finanzas de Marius Borg. Fuentes oficiales señalaron en un correo electrónico al mencionado canal noruego que: “La corte real no tiene conocimiento de las finanzas privadas de Marius Borg Høiby”.

Acusaciones contra Marius Borg

El hijo mayor de la princesa Mette-Marit de Noruega salió de la cárcel el pasado 27 de noviembre luego de pasar una semana en prisión preventiva.

Es acusado de abuso hacia tres exnovias, además, enfrenta cargos por violación sin coito y otro delito sexual del que la policía no ha revelado detalles.

Tiene tres órdenes de alejamiento y los ojos del mundo entero sobre él.