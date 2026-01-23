Máxima de Holanda apuesta por el vestido con vuelo y botas largas, el combo que necesitas para la oficina

Máxima de Holanda volvió a confirmar por qué es una de las royals más inspiradoras en materia de moda y estilo, y es que durante su más reciente visita a una escuela primaria en

Alphen aan den Rijn, la monarca puso en pausa su estilo sobrio (que le vimos hace unos días con su atuendo de pantalón gris), para seguir en la estética vibrante, apostando en esta ocasión por una combinación que, a primera vista, podría considerarse poco común, pero que logra formar uno de los combos más elegantes y que todas deberíamos usar por lo menos una vez en otoño/invierno: el vestido con botas largas.

Máxima de Holanda impulsa la música en la infancia

Con motivo de su participación en la iniciativa “Más música en las aulas”, donde la reina ocupa el lugar de presidenta de honor y que tiene por objetivo la promoción de la creatividad en los pequeños de nivel primaria, Máxima llegó a la Escuela Primaria De Stromen, donde fue recibida por alumnos con una canción de bienvenida.

Durante su estancia, la reina platicó con socios del programa, entre ellos la fundación Méér Muziek en de Klas, sobre las posibilidades para crear espacios donde la creatividad no tenga que recurrir a un subsidio para llegar a los alumnos de esa u otras escuelas de la región, con la finalidad de ampliar la oferta cultural de los niños y jóvenes para su desarrollo cognitivo, social y creativo.

El look de Máxima de Holanda

Para el evento, Máxima apostó por un atuendo clásico, elegante, pero también muy cómodo. De su armario, sacó una pieza de Natan, un conjunto en color café estilo vestido, pero conformado por dos piezas: una falda midi corte años 50 en caída A con vuelo y un blazer a juego con mangas tres cuartos y cuello en V.

Para acompañar el atuendo, la reina apostó por un abrigo en color negro, un cinturón a juego que enmarcó su silueta y, por supuesto, un par de botas altas con las que la reina destacó el conjunto.

Los accesorios de Máxima que elevaron su atuendo

Fiel a su estilo maximalista, Máxima eligió accesorios que volvieron su atuendo icónico. Más allá de su cinturón negro de anchura gruesa que decoraba el conjunto a la cintura, la reina apostó por un par de pendientes XL de la diseñadora italiana Maria Calderara, piezas elaboradas a base de cuentas negras unidas en un patrón geométrico que simula flores o cubos.

La reina eligió un manicure clásico en uñas rojas para acompañar su estilo y se decantó por un maquillaje ligero de cobertura, pero con cierta profundidad en la zona de los párpados. Pero sin duda, lo que se llevó una parte de protagonismo fue su recogido estilo bailarina, un look poco común en ella, pues normalmente suele lucir su melena suelta.

Una vez más, Máxima de Holanda nos dejó cátedra de cómo incluir básicos del clóset en looks originales y elegantes con su atuendo de vestido con vuelo y botas largas, una propuesta que se adapta perfectamente a la temporada de invierno que deberíamos replicar por lo menos una vez en nuestro camino a la oficina.