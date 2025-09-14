Suscríbete
Realeza

Máxima de Holanda confirma que los colores tierra son la clave de la elegancia a los 50

Los tonos tierra son los mejores aliados para vernos sofisticadas y la reina de los Países Bajos lo sabe a la perfección.

September 13, 2025 • 
Lily Carmona
maxima de holanda

Máxima de Holanda apuesta por los tonos tierra en evento oficial.

(Getty Images)

Si hay algo que define a Máxima de Holanda es su capacidad para combinar moda y elegancia de forma natural e impecable. Durante su visita a los departamentos de construcción sostenible del Servicio Holandés de Agua, Tráfico y Medio Ambiente el pasado 2 de septiembre de 2025 en Amstelveen, Países Bajos, la reina nos dio una lección de estilo apareciendo con un outfit en tonos tierra que confirma que esta paleta es la más favorecedora para mujeres mayores de 50 que buscan sofisticación sin esfuerzo.

Un look neutro, la clave para lucir elegantes

Máxima eligió unos pantalones de vestir wide leg en color beige claro, casi crema, pieza que estilizó su figura, especialmente porque se trató de un modelo de talle alto. Los combinó de forma exquisita con una blusa de manga larga y cuello cerrado en tono camello, de corte holgado y elegante, que equilibró comodidad y formalidad en un mismo atuendo. A la par de su look, Máxima apostó por lucir un par de tacones de gamuza a juego.

Queen Maxima Of The Netherlands Visits Construction Locations In Amstelveen

Máxima de Holanda en Amstelveen, Países Bajos.

Patrick van Katwijk/Getty Images

Los colores tierra: sinónimo de elegancia atemporal

Los tonos neutros y los terrosos, como el beige claro, el café, el arena e incluso el verde olivo, se han convertido en tonos esenciales que las mujeres de 50 años en adelante deberíamos tener en nuestro clóset, especialmente si lo que deseamos es proyectar seguridad y elegancia.

Además de ser fáciles de combinar, estas tonalidades nos ayudan a generar contrastes sin que estos resulten demasiado duros para poder lucir una imagen fresca.

La reina Máxima y su estilo a los 50

Con este atuendo, la soberana demostró que la moda después de los 50 no tiene por qué ser significado de renunciar al estilo, sino más bien de adaptarlo con estrategia. La clave está en elegir piezas con cortes modernos, telas fluidas y colores que en conjunto aporten sofisticación. Máxima hizo un trabajo excepcional logrando el equilibrio necesario para apostar por la discreción que un evento institucional solicita y el glamour que la caracteriza.

Cómo replicar el estilo de Máxima

Tres prendas básicas debes tener en tu guardarropa: pantalones wide leg en tonos neutros con los que puedas estilizar tu silueta y aportar elegancia mientras te permiten combinar con cualquier prenda superior; blusas sueltas con detalles estructurados, pues son perfectas para looks sofisticados y formales; zapatos en color nude, que, además de estilizar tus piernas, son los aliados que necesitas para un atuendo equilibrado y elegante.

El look en tonos tierra de Máxima de Holanda fue una lección sobre cómo la elegancia nos puede acompañar en cualquier etapa de nuestras vidas; la clave para lograrlo no está tanto en las tendencias, sino en nuestra capacidad de elegir piezas atemporales correctas que podamos combinar para crear atuendos sofisticados.

